Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.31
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.20
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ

Шарипзянов, Миллер и Дронов посоревнуются в силе броска на Матче звезд КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Даниил Орлов из московского «Спартака», Митчелл Миллер из казанского «Ак Барса», Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» и Григорий Дронов из челябинского «Трактора» примут участие в конкурсе на силу броска в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте лиги.

Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные после 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков «Автомобилиста», «Металлурга», «Трактора» и «Салавата Юлаева». Мастер-шоу будет разбито на два дня. В первый день состоятся конкурсы «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Конкурс капитанов». Во второй день — «Сила броска», «Конкурс вратарей» и «Хоккейный керлинг».

В «Конкурсе капитанов» примут участие Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энэс (World Stars, «Динамо», Минск), Александр Радулов (RUS Stars, «Локомотив»), Егор Яковлев (Ural Stars, «Металлург»). В конкурсе «Круг на скорость» будут соревноваться Герман Точилкин (U23 Stars, «Нефтехимик»), Даниэль Спронг (World Stars, «Автомобилист»), Даниил Пыленков (RUS Stars, «Динамо», Москва), Роман Горбунов (Ural Stars, «Автомобилист»).

В «Конкурсе вратарей» заявлены Дмитрий Гамзин (U23 Stars, ЦСКА), Зак Фукале (World Stars, «Динамо», Минск), Филипп Долганов (RUS Stars, «Нефтехимик»), Владимир Галкин (Ural Stars, «Автомобилист»). В «Хоккейном керлинге» примут участие все восемь тренеров четырех команд Матча звезд. Участники конкурса «Эффектный буллит» будут объявлены позднее.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше