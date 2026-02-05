Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ

Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные после 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков «Автомобилиста», «Металлурга», «Трактора» и «Салавата Юлаева». Мастер-шоу будет разбито на два дня. В первый день состоятся конкурсы «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Конкурс капитанов». Во второй день — «Сила броска», «Конкурс вратарей» и «Хоккейный керлинг».