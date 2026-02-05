Стало известно, кто посоревнуется в силе броска на Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Даниил Орлов из московского «Спартака», Митчелл Миллер из казанского «Ак Барса», Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» и Григорий Дронов из челябинского «Трактора» примут участие в конкурсе на силу броска в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте лиги.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные после 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков «Автомобилиста», «Металлурга», «Трактора» и «Салавата Юлаева». Мастер-шоу будет разбито на два дня. В первый день состоятся конкурсы «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Конкурс капитанов». Во второй день — «Сила броска», «Конкурс вратарей» и «Хоккейный керлинг».
В «Конкурсе капитанов» примут участие Прохор Полтапов (U23 Stars, ЦСКА), Сэм Энэс (World Stars, «Динамо», Минск), Александр Радулов (RUS Stars, «Локомотив»), Егор Яковлев (Ural Stars, «Металлург»). В конкурсе «Круг на скорость» будут соревноваться Герман Точилкин (U23 Stars, «Нефтехимик»), Даниэль Спронг (World Stars, «Автомобилист»), Даниил Пыленков (RUS Stars, «Динамо», Москва), Роман Горбунов (Ural Stars, «Автомобилист»).
В «Конкурсе вратарей» заявлены Дмитрий Гамзин (U23 Stars, ЦСКА), Зак Фукале (World Stars, «Динамо», Минск), Филипп Долганов (RUS Stars, «Нефтехимик»), Владимир Галкин (Ural Stars, «Автомобилист»). В «Хоккейном керлинге» примут участие все восемь тренеров четырех команд Матча звезд. Участники конкурса «Эффектный буллит» будут объявлены позднее.