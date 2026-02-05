Ричмонд
Комтуа из «Динамо» не примет участие в Матче звезд КХЛ

Уил заменит Комтуа в Матче звезд КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Чемпион мира по хоккею в составе сборной Канады Максим Комтуа, выступающий в составе московского «Динамо», не сыграет в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале столичного клуба.

Отмечается, что канадец не сыграет за команду KHL World Stars из-за болезни. Его заменит одноклубник и соотечественник Джордан Уил.

Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков «Автомобилиста», «Металлурга», челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева».

Комтуа 27 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 49 матчей и набрал 31 (16 голов + 15 передач) очко. 33-летний Уил набрал 41 (11+30) очко в 53 встречах лиги в сезоне.