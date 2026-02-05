У минского «Динамо» кризис, или Почему «зубрам» в последнее время не везет

Многие эксперты называли команду одним из претендентов на Кубок Гагарина, это и не удивительно. Ведь после побед в конце ноября и декабре 2025-го «зубры» впервые в своей истории вышли на первое место на Западе. Но 2026 год начался для минчан не самым лучшим образом — из 12 январских игр победными для «Динамо» было только четыре. В итоге — четвертое место на Западе и конкуренты, буквально дышащие в затылок.