У минского «Динамо» кризис, или Почему «зубрам» в последнее время не везет

Еще совсем недавно минское «Динамо» демонстрировало высокие результаты и стабильную игру, набирая необходимое количество очков для лидерских позиций в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Многие эксперты называли команду одним из претендентов на Кубок Гагарина, это и не удивительно. Ведь после побед в конце ноября и декабре 2025-го «зубры» впервые в своей истории вышли на первое место на Западе. Но 2026 год начался для минчан не самым лучшим образом — из 12 январских игр победными для «Динамо» было только четыре. В итоге — четвертое место на Западе и конкуренты, буквально дышащие в затылок.
Даже главный тренер «зубров» Дмитрий Квартальнов на одной из послематчевых пресс-конференций подтвердил, что январь сложился «не в их пользу». По мнению тренера, произошло это из-за того, что «ушла былая слава, уверенность немного ушла».
С чем может быть связан такой спад команды, как вернуть былую славу и уверенность в себе, а также лидирующие позиции в турнирной таблице, корреспондент Sputnik обсудил с хоккейным экспертом и комментатором КХЛ-ТВ Павлом Сучковым.
Ужасный январь
«Январь у минского “Динамо” действительно сложился ужасно, если не сказать хуже. Максимально плохой месяц для столь стабильной команды. Многие эксперты, и я, в том числе вообще думали, что минчане должны с легкостью занимать первое место на Западе, но сейчас все складывается таким образом, что задача теперь — удержаться в топ-4, потому что и ЦСКА подбирается, и “Спартак” также набирает обороты и очки», — отметил Сучков.
Хоккейный эксперт считает, что «зубрам» нужно срочно выходить из этого крутого пике: «А выходить за счет чего? За счет слаженной работы того коллектива, который был до этого».
По словам комментатора спортивного телеканала, те внутренние раздоры, которые произошли в коллективе в период дедлайна (из-за подписания нападающего Райана Спунера, которым был недоволен Дмитрий Квартальнов — Sputnik), однозначно не пошли команде на пользу. Не добавляют уверенности и сейчас, добавил он.
«Хочется верить, что эти склоки удастся если не забыть, то хотя бы отодвинуть на второй план. Команде нужно вспомнить, что есть задача, которую нужно решать, которую поставили перед началом сезона», — считает собеседник агентства.
Одно наложилось на другое
Что касается игры голкипера «зубров» Зака Фукале, то многие эксперты тоже отмечают, что он сейчас не так стабилен, как ранее.
«По поводу Фукале скажем так: его спад совпал со спадом минского “Динамо”. На мой взгляд, в январских играх Зак не получал должной поддержки от партнеров, но и сам не выручал столько, сколько должен был выручать. Поэтому эму нужно пересмотреть свое отношение к играм и подготовку к ним. Соответственно, команде тоже необходимо добавлять в ряде эпизодов», — поделился мнением хоккейный эксперт.
При этом Сучков понимает, что в снижении результативности отчасти виноваты и травмы. Но они произошли, в том числе и из-за отсутствия должной ротации игроков.
«Но это выбор тренера. Квартальнов привык играть одними и теми же, он доверяет своим парням, как самому себе, поэтому зачастую не пытается что-то менять ради того, чтобы просто дать кому-то отдохнуть», — добавил комментатор.
Сучков считает, что в сложившейся ситуации «Динамо-Минск» нужно собраться и грамотной подойти к стадии плей-офф.
«Желательно, чтобы команде удалось занять одну из первых двух позиций на Западе, ну или хотя бы удержаться в топ-4», — отметил комментатор.