СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений

Петербургский СКА победил череповецкую «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1. У «Северстали» отличился Данил Аймурзин на 40-й минуте. У СКА забивали Сергей Сапего (11-я минута), Матвей Поляков (55) и Валентин Зыков (57).