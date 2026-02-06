СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений

Петербургский СКА победил череповецкую «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1. У «Северстали» отличился Данил Аймурзин на 40-й минуте. У СКА забивали Сергей Сапего (11-я минута), Матвей Поляков (55) и Валентин Зыков (57).
21-летний Поляков набрал уже 20 очков в этом сезоне (12+8), он является лучшим снайпером команды.
СКА одержал вторую победу подряд после антирекордной семиматчевой серии поражений и занимает восьмое место в Западной конференции.
У «Северстали» второе поражение подряд и вторая строчка. Череповчане второй раз в сезоне проиграли СКА.
В другом матче минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» со счетом 8:3.
Андрей Козырев
Игорь Ларионов
Константин Шостак
(00:00-56:53)
Артемий Плешков
10:10
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Егор Зеленов)
31:25
Данил Аймурзин
35:51
Рокко Гримальди
38:24
Бреннан Менелл
39:18
Данил Аймурзин
(Александр Скоренов, Янни Калдис)
41:29
Брендан Лайпсик
43:49
Сергей Плотников
44:08
Илья Иванцов
52:50
Никита Камалов
54:06
Матвей Поляков
(Матвей Короткий, Рокко Гримальди)
56:16
Валентин Зыков
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
59:10
Валентин Зыков
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит