СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений

СКА в Череповце обыграл «Северсталь» со счетом 3:1. Победную шайбу забросил 21-летний Поляков.

Петербургский СКА победил череповецкую «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:1. У «Северстали» отличился Данил Аймурзин на 40-й минуте. У СКА забивали Сергей Сапего (11-я минута), Матвей Поляков (55) и Валентин Зыков (57).

21-летний Поляков набрал уже 20 очков в этом сезоне (12+8), он является лучшим снайпером команды.

СКА одержал вторую победу подряд после антирекордной семиматчевой серии поражений и занимает восьмое место в Западной конференции.

У «Северстали» второе поражение подряд и вторая строчка. Череповчане второй раз в сезоне проиграли СКА.

В другом матче минское «Динамо» разгромило тольяттинскую «Ладу» со счетом 8:3.

Северсталь
1:3
0:1, 1:0, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5356 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Игорь Ларионов
Вратари
Константин Шостак
(00:00-56:53)
Артемий Плешков
1-й период
10:10
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Егор Зеленов)
2-й период
31:25
Данил Аймурзин
35:51
Рокко Гримальди
38:24
Бреннан Менелл
39:18
Данил Аймурзин
(Александр Скоренов, Янни Калдис)
3-й период
41:29
Брендан Лайпсик
43:49
Сергей Плотников
44:08
Илья Иванцов
52:50
Никита Камалов
54:06
Матвей Поляков
(Матвей Короткий, Рокко Гримальди)
56:16
Валентин Зыков
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
59:10
Валентин Зыков
Статистика
Северсталь
СКА
Штрафное время
6
18
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит