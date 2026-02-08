Хоккеист Спронг сравнил атмосферу в «Автомобилисте» и ЦСКА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Атмосфера в екатеринбургском «Автомобилисте» лучше, чем в клубе Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал нидерландский нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг.
Спронг перешел в «Автомобилист» 10 января после обмена из московского ЦСКА.
«“Автомобилист” — хорошая команда, мне действительно нравится здесь быть. Каждый в клубе хорош, потрясающие болельщики, красивый стадион, отличный город, — сказал Спронг. — Я реально счастлив. Да, я думаю, что атмосфера в “Автомобилисте” лучше, чем в ЦСКА. В ЦСКА тоже было хорошо, но я действительно счастлив здесь».
Нападающий выступает за KHL World Stars (легионеры, белорусские и казахстанские хоккеисты) на Матче звезд КХЛ. В полуфинале команда уступила KHL U23 Stars со счетом 5:8.
«Мы показали отличную игру, на арене великолепные фанаты, все североамериканские игроки собрались в одной команде, что здорово. Мы много узнаем друг о друге, потрясающий уик-энд для каждого из нас, — сказал Спронг. — Все прекрасно, для нас, болельщиков, люди приходят с детьми. Все здорово организовано», — отметил Спронг.