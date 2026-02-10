СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб

Тамбиеву 55 лет. Последним местом работы специалиста в качестве главного тренера был владивостокский «Адмирал», который он возглавлял с ноября 2021 года по декабрь 2025-го. Лучшим результатом команды под его руководством стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.