СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб

Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб СКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА на своем сайте объявил о вхождении Леонида Тамбиева в тренерский штаб команды.

В январе главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что Тамбиев вошел в тренерский штаб команды и будет отвечать за организацию игры нападающих.

«Тренерский штаб СКА официально пополнил Леонид Тамбиев. Армейцы рады приветствовать Леонида Григорьевича в команде и желают ему успехов в Санкт-Петербурге!» — сообщается в публикации.

Тамбиеву 55 лет. Последним местом работы специалиста в качестве главного тренера был владивостокский «Адмирал», который он возглавлял с ноября 2021 года по декабрь 2025-го. Лучшим результатом команды под его руководством стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.