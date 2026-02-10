Ричмонд
«Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем Хо-Сэнгом

«Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем Джошуа Хо-Сэнгом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Канадец вернулся в систему «Салавата Юлаева» 30 декабря, однако не провел ни одного матча за основную команду.

Хо-Сэнгу 30 лет. В сезоне-2022/23 он уже выступал за уфимский клуб и провел пять игр, в которых отдал одну голевую передачу. Форвард был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2014 года, всего в его активе 53 матча и 24 очка (7 голов + 17 передач) в НХЛ.

В 2024 году Хо-Сэнг завершил карьеру из-за полученной травмы, но через некоторое время возобновил ее, подписав контракт с клубом «Флорида Эверблейдс» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).