«Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем Хо-Сэнгом

Хо-Сэнгу 30 лет. В сезоне-2022/23 он уже выступал за уфимский клуб и провел пять игр, в которых отдал одну голевую передачу. Форвард был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2014 года, всего в его активе 53 матча и 24 очка (7 голов + 17 передач) в НХЛ.