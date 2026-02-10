Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
0
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.10
П2
1.37
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
1
Все коэффициенты
П1
X
13.75
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
10
:
Сочи
1
П1
X
П2

«Сибирь» забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ

«Сибирь» разгромила «Сочи» со счетом 10:1, одержав крупнейшую победу в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на своем льду разгромила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 10:1 (0:1, 6:0, 4:0) в пользу хозяев. В составе «Сочи» отличился Егор Петухов (15-я минута). У «Сибири» шайбы забросили Вячеслав Лещенко (22, 40), Тэйлор Бек (24, 60), Архип Неколенко (26), Энди Андреофф (30, 44), Андрей Чуркин (38), Илья Федотов (48) и Антон Косолапов (50). Бек также отметился пятью результативными передачами, он стал первым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать семь очков за матч.

Вратарь «Сочи» Павел Хомченко провел свой 150-й матч в КХЛ. 31-летний голкипер пропустил шесть шайб за второй период и был заменен.

«Сибирь» одержала крупнейшую победу в КХЛ в своей истории, превзойдя свой результат в матче с новокузнецким «Металлургом» в 2013 году — 7:1.

«Сибирь» идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Сочи» (37) проиграл четвертый матч кряду и располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Запада.

Сибирь
10:1
0:1, 6:0, 4:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Михаил Бердин
Павел Хомченко
(00:00-40:00)
Алексей Щетилин
(c 40:00)
1-й период
14:02
Вячеслав Лещенко
14:35
Егор Петухов
(Матвей Гуськов, Кэмерон Ли)
2-й период
21:42
Вячеслав Лещенко
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
23:46
Тэйлор Бек
(Архип Неколенко)
25:33
Архип Неколенко
(Вячеслав Лещенко, Тэйлор Бек)
29:04
Энди Андреофф
(Семен Кошелев, Антон Косолапов)
37:04
Андрей Чуркин
(Андрей Локтионов, Сергей Широков)
39:59
Вячеслав Лещенко
(Архип Неколенко, Тэйлор Бек)
3-й период
43:26
Тимур Хафизов
43:38
Энди Андреофф
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
47:51
Илья Федотов
(Алексей Яковлев, Никита Баклашев)
49:03
Егор Петухов
49:55
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Чэйз Приски)
51:35
Василий Мачулин
53:37
Командный штраф
57:54
Андрей Локтионов
57:54
Михаил Бердин
57:54
Матвей Гуськов
57:54
Матвей Гуськов
58:08
Рафаэль Бикмуллин
59:10
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Сергей Широков)
59:25
Кэмерон Ли
Статистика
Сибирь
Сочи
Штрафное время
11
20
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит