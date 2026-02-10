«Сибирь» забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на своем льду разгромила «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 10:1 (0:1, 6:0, 4:0) в пользу хозяев. В составе «Сочи» отличился Егор Петухов (15-я минута). У «Сибири» шайбы забросили Вячеслав Лещенко (22, 40), Тэйлор Бек (24, 60), Архип Неколенко (26), Энди Андреофф (30, 44), Андрей Чуркин (38), Илья Федотов (48) и Антон Косолапов (50). Бек также отметился пятью результативными передачами, он стал первым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать семь очков за матч.
Вратарь «Сочи» Павел Хомченко провел свой 150-й матч в КХЛ. 31-летний голкипер пропустил шесть шайб за второй период и был заменен.
«Сибирь» одержала крупнейшую победу в КХЛ в своей истории, превзойдя свой результат в матче с новокузнецким «Металлургом» в 2013 году — 7:1.
«Сибирь» идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Сочи» (37) проиграл четвертый матч кряду и располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Запада.
Ярослав Люзенков
Дмитрий Михайлов
Михаил Бердин
Павел Хомченко
(00:00-40:00)
Алексей Щетилин
(c 40:00)
14:02
Вячеслав Лещенко
14:35
Егор Петухов
(Матвей Гуськов, Кэмерон Ли)
21:42
Вячеслав Лещенко
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
23:46
Тэйлор Бек
(Архип Неколенко)
25:33
Архип Неколенко
(Вячеслав Лещенко, Тэйлор Бек)
29:04
Энди Андреофф
(Семен Кошелев, Антон Косолапов)
37:04
Андрей Чуркин
(Андрей Локтионов, Сергей Широков)
39:59
Вячеслав Лещенко
(Архип Неколенко, Тэйлор Бек)
43:26
Тимур Хафизов
43:38
Энди Андреофф
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
47:51
Илья Федотов
(Алексей Яковлев, Никита Баклашев)
49:03
Егор Петухов
49:55
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Чэйз Приски)
51:35
Василий Мачулин
53:37
Командный штраф
57:54
Андрей Локтионов
57:54
Михаил Бердин
57:54
Матвей Гуськов
57:54
Матвей Гуськов
58:08
Рафаэль Бикмуллин
59:10
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Сергей Широков)
59:25
Кэмерон Ли
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит