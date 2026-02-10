«Сибирь» забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 10:1 (0:1, 6:0, 4:0) в пользу хозяев. В составе «Сочи» отличился Егор Петухов (15-я минута). У «Сибири» шайбы забросили Вячеслав Лещенко (22, 40), Тэйлор Бек (24, 60), Архип Неколенко (26), Энди Андреофф (30, 44), Андрей Чуркин (38), Илья Федотов (48) и Антон Косолапов (50). Бек также отметился пятью результативными передачами, он стал первым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать семь очков за матч.