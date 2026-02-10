Ричмонд
Тренер «Сочи» отреагировал на поражение со счетом 1:10 от «Сибири»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов отреагировал на разгромное поражение от «Сибири» (1:10) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Обыграв сочинцев, «Сибирь» одержала свою самую крупную победу в КХЛ.

"Комментировать нечего, нужно извиниться перед болельщиками. В перерыве на Матч Звезд наша команда тренировалась. Хорошо тренировалась.

Играть нужно за фамилию, я не комментирую слухи о задержках и выплатах зарплаты.

После серийно пропущенных голов команда развалилась", — приводит слова Михайлова пресс-служба КХЛ.

Сибирь
10:1
0:1, 6:0, 4:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11186 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Михаил Бердин
Павел Хомченко
(00:00-40:00)
Алексей Щетилин
(c 40:00)
1-й период
14:02
Вячеслав Лещенко
14:35
Егор Петухов
(Кэмерон Ли, Матвей Гуськов)
2-й период
21:42
Вячеслав Лещенко
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
23:46
Тэйлор Бек
(Архип Неколенко)
25:33
Архип Неколенко
(Вячеслав Лещенко, Тэйлор Бек)
29:04
Энди Андреофф
(Антон Косолапов, Семен Кошелев)
37:04
Андрей Чуркин
(Андрей Локтионов, Сергей Широков)
39:59
Вячеслав Лещенко
(Архип Неколенко, Тэйлор Бек)
3-й период
43:26
Тимур Хафизов
43:38
Энди Андреофф
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
47:51
Илья Федотов
(Алексей Яковлев, Никита Баклашев)
49:03
Егор Петухов
49:55
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Чэйз Приски)
51:35
Василий Мачулин
53:37
Командный штраф
57:54
Михаил Бердин
57:54
Андрей Локтионов
57:54
Матвей Гуськов
57:54
Матвей Гуськов
58:08
Рафаэль Бикмуллин
59:10
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Сергей Широков)
59:25
Кэмерон Ли
Статистика
Сибирь
Сочи
Штрафное время
11
20
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит