Минское «Динамо» победило «Северсталь» в матче с 11 шайбами

У хозяев две шайбы забросили Сэм Энас и Егор Бориков. У гостей по два очка набрали Александр Скоренов (1+1) и Данил Аймурзин (0+2).
«Динамо» набрало 71 очко и занимает второе место в таблице Западной конференции.
«Северсталь» с 70 очками располагается на третьей строчке. Команда из Череповца потерпела три поражения подряд.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.02.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Вратари
Закари Фукале
Константин Шостак
(00:00-08:10)
Александр Самойлов
(08:10-55:36)
Александр Самойлов
(56:44-57:19)
Александр Самойлов
(58:40-59:06)
Александр Самойлов
(c 59:48)
1-й период
01:51
Кирилл Воронин
(Никита Пышкайло)
05:03
Янни Калдис
06:11
Иван Подшивалов
07:28
Сергей Кузнецов
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
08:10
Вадим Шипачев
(Роберт Хэмилтон)
08:44
Николас Мелош
11:21
Егор Бориков
12:17
Александр Скоренов
(Янни Калдис, Данил Аймурзин)
16:24
Илья Квочко
(Данил Аймурзин)
17:06
Командный штраф
2-й период
20:43
Владимир Грудинин
22:42
Сэм Энас
(Тай Смит, Алекс Лимож)
33:33
Егор Бориков
(Райан Спунер, Даниил Липский)
35:24
Илья Чефанов
3-й период
48:11
Командный штраф
49:56
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
54:49
Илья Чефанов
(Иван Окунев, Руслан Абросимов)
56:44
Михаил Ильин
(Николай Буренов, Александр Скоренов)
59:48
Егор Бориков
(Райан Спунер)
Статистика
Динамо Мн
Северсталь
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит