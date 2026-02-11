Нападающий новосибирской «Сибири» Бек впервые в истории КХЛ набрал 7 очков за матч

Это произошло 10 февраля в игре против «Сочи», где новосибирский клуб одержал победу с разгромным счётом 10:1. 34-летний форвард отличился двумя заброшенными шайбами и пятью голевыми передачами.
Ранее высшим достижением в КХЛ были шесть очков за одну игру, которого удалось достичь девяти игрокам.
Сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11186 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Дмитрий Михайлов
Вратари
Михаил Бердин
Павел Хомченко
(00:00-40:00)
Алексей Щетилин
(c 40:00)
1-й период
14:02
Вячеслав Лещенко
14:35
Егор Петухов
(Кэмерон Ли, Матвей Гуськов)
2-й период
21:42
Вячеслав Лещенко
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
23:46
Тэйлор Бек
(Архип Неколенко)
25:33
Архип Неколенко
(Вячеслав Лещенко, Тэйлор Бек)
29:04
Энди Андреофф
(Антон Косолапов, Семен Кошелев)
37:04
Андрей Чуркин
(Андрей Локтионов, Сергей Широков)
39:59
Вячеслав Лещенко
(Архип Неколенко, Тэйлор Бек)
3-й период
43:26
Тимур Хафизов
43:38
Энди Андреофф
(Чэйз Приски, Тэйлор Бек)
47:51
Илья Федотов
(Алексей Яковлев, Никита Баклашев)
49:03
Егор Петухов
49:55
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Чэйз Приски)
51:35
Василий Мачулин
53:37
Командный штраф
57:54
Михаил Бердин
57:54
Андрей Локтионов
57:54
Матвей Гуськов
57:54
Матвей Гуськов
58:08
Рафаэль Бикмуллин
59:10
Тэйлор Бек
(Егор Аланов, Сергей Широков)
59:25
Кэмерон Ли
Статистика
Сибирь
Сочи
Штрафное время
11
20
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит