Хоккей. Мужчины
1-й период
Чехия
0
:
Канада
0
Все коэффициенты
П1
7.95
X
7.06
П2
1.23
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
0
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.35
П2
2.25
Хоккей. Мужчины
23:10
Латвия
:
США
Все коэффициенты
П1
32.00
X
18.00
П2
1.07
Хоккей. Мужчины
23:10
Германия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.88
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

«Сибирь» дома в овертайме победила «Ладу»

«Сибирь» дома обыграла «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Источник: ХК "Сибирь"

В составе хозяев шайбы забросили Архип Неколенко и Вячеслав Лещенко. Победная шайба в овертайме на счету Антона Косолапова. У гостей отличились Дмитрий Кугрышев и Райли Савчук.

«Сибирь» с 55 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 39 баллами располагается на 10-й строчке «Запада».

В следующем матче «Сибирь» 18 февраля примет «Амур». «Лада» 14 февраля в гостях встретится с «Барысом».

Сибирь
3:2
1:1, 0:0, 1:1
ОТ
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Павел Десятков
Вратари
Михаил Бердин
Иван Бочаров
(00:00-58:55)
Иван Бочаров
(c 59:26)
1-й период
01:15
Дмитрий Кугрышев
(Артем Земченок, Андрей Чивилев)
05:52
Архип Неколенко
(Егор Аланов, Тэйлор Бек)
13:51
Вячеслав Лещенко
2-й период
21:28
Дмитрий Кугрышев
29:22
Илья Талалуев
39:42
Андрей Алтыбармакян
3-й период
56:15
Никита Сетдиков
57:41
Вячеслав Лещенко
(Егор Аланов, Архип Неколенко)
59:26
Райли Савчук
(Алекс Коттон, Артур Тянулин)
Овертайм
61:29
Антон Косолапов
Статистика
Сибирь
Лада
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит