«Сибирь» дома в овертайме победила «Ладу»

В составе хозяев шайбы забросили Архип Неколенко и Вячеслав Лещенко. Победная шайба в овертайме на счету Антона Косолапова. У гостей отличились Дмитрий Кугрышев и Райли Савчук.
«Сибирь» с 55 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 39 баллами располагается на 10-й строчке «Запада».
В следующем матче «Сибирь» 18 февраля примет «Амур». «Лада» 14 февраля в гостях встретится с «Барысом».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Павел Десятков
Вратари
Михаил Бердин
Иван Бочаров
(00:00-58:55)
Иван Бочаров
(c 59:26)
1-й период
01:15
Дмитрий Кугрышев
(Артем Земченок, Андрей Чивилев)
05:52
Архип Неколенко
(Егор Аланов, Тэйлор Бек)
13:51
Вячеслав Лещенко
2-й период
21:28
Дмитрий Кугрышев
29:22
Илья Талалуев
39:42
Андрей Алтыбармакян
3-й период
56:15
Никита Сетдиков
57:41
Вячеслав Лещенко
(Егор Аланов, Архип Неколенко)
59:26
Райли Савчук
(Алекс Коттон, Артур Тянулин)
Овертайм
61:29
Антон Косолапов
Статистика
Сибирь
Лада
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
