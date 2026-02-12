Разгромом завершился домашний матч «Барыса» в КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 0:5. Шайбы забросили Матвей Короткий (33-я минута), Сергей Плотников (34-я), Никита Дишковский (45-я), Николай Голдобин (48-я) и Марат Хайруллин (58-я).
СКА набрал 62 очка и поднялся с восьмого на седьмое место в таблице Западной конференции, тогда как «Барыс» с 42 очками находится на предпоследней, десятой строчке в таблице «Востока».
Следующую игру в КХЛ «Барыс» проведёт на своём льду с тольяттинской «Ладой» 14 февраля.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6019 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Ларионов
Вратари
Адам Шил
Артемий Плешков
1-й период
03:00
Никита Недопекин
06:07
Джозеф Бландизи
15:33
Командный штраф
17:03
Динмухамед Кайыржан
2-й период
24:17
Майк Веккионе
29:01
Андрей Педан
30:59
Павел Коледов
31:16
Майк Веккионе
32:49
Матвей Короткий
33:14
Сергей Плотников
(Николай Голдобин, Маркус Филлипс)
36:26
Динмухамед Кайыржан
3-й период
44:56
Никита Дишковский
(Марат Хайруллин, Егор Савиков)
47:15
Николай Голдобин
(Скотт Уилсон, Сергей Плотников)
57:12
Марат Хайруллин
(Никита Дишковский, Егор Савиков)
Статистика
Барыс
СКА
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит