Гол Миллера на 24-й секунде овертайма принес «Ак Барсу» победу над «Торпедо»

У гостей 3 (1+2) очка заработал Богдан Конюшков, также по голу забили Максим Летунов и Егор Соколов. У хозяев в основное время отличились Григорий Денисенко, Алексей Пустозеров и Александер Хмелевский, а на 24-й секунде овертайма шайбу забросил Митч Миллер.