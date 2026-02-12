Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Латвия
0
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
1-й период
Германия
0
:
Дания
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Гол Миллера на 24-й секунде овертайма принес «Ак Барсу» победу над «Торпедо»

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Источник: РИА "Новости"

У гостей 3 (1+2) очка заработал Богдан Конюшков, также по голу забили Максим Летунов и Егор Соколов. У хозяев в основное время отличились Григорий Денисенко, Алексей Пустозеров и Александер Хмелевский, а на 24-й секунде овертайма шайбу забросил Митч Миллер.

«Ак Барс» с 75 очками после 55 игр идет третьим на «Востоке», казанцы ранее уже обеспечили себе выход в плей-офф. «Торпедо» набрало 70 очков за 56 матчей и сохраняет четвертую позицию в Западной конференции.

Следующий матч нижегородцы проведут 15 февраля против московского «Динамо», а команда из Казани 17 февраля встретится с «Авангардом».

Ак Барс
4:3
0:2, 1:0, 2:1
ОТ
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8191 зритель
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Алексей Исаков
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-57:23)
Дмитрий Дагестанский
1-й период
02:11
Владислав Фирстов
17:07
Богдан Конюшков
(Владислав Фирстов, Андрей Белевич)
19:27
Максим Летунов
(Сергей Гончарук, Богдан Конюшков)
2-й период
34:14
Алексей Пустозеров
(Алексей Марченко, Дмитрий Кателевский)
36:46
Алексей Марченко
3-й период
42:46
Никита Лямкин
44:31
Егор Соколов
(Сергей Гончарук, Богдан Конюшков)
48:29
Владимир Ткачев
51:34
Григорий Денисенко
(Степан Терехов, Альберт Яруллин)
59:48
Александр Хмелевский
(Григорий Денисенко, Дмитрий Яшкин)
Овертайм
60:24
Митчелл Миллер
(Александр Барабанов)
Статистика
Ак Барс
Торпедо
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит