«Северсталь» нанесла «Шанхай Дрэгонс» четвертое поражение подряд

«Северсталь» победила «Шанхай Дрэгонс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Источник: КХЛ

Голы гостей в этой игре забили Данил Аймурзин, Иван Подшивалов и Илья Чефанов. У хозяев отличились Александр Брынцев и Нэйт Сукезе.

«Северсталь» набрала 72 очка за 56 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 47 очками после 55 игр находится на девятой строчке. Команда потерпела четвертое поражение подряд.

Следующий матч череповчане проведут 15 февраля против «Нефтехимика», а «драконы» в этот же день сыграют с ЦСКА.

Шанхай Дрэгонс
2:3
1:2, 1:1, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 4964 зрителя
Главные тренеры
Митч Лав
Андрей Козырев
Вратари
Андрей Кареев
(00:00-50:30)
Александр Самойлов
Андрей Тихомиров
(50:30-58:27)
1-й период
00:56
Адам Кленденинг
06:04
Остин Вагнер
06:28
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
07:25
Иван Подшивалов
(Давид Думбадзе)
10:26
Тимур Каримов
13:24
Александр Брынцев
(Паркер Фу, Владислав Валенцов)
2-й период
20:13
Илья Чефанов
(Владислав Цицюра, Янни Калдис)
30:22
Николай Буренов
32:14
Нэйт Сукезе
(Уилл Райлли, Спенсер Фу)
35:23
Паркер Фу
39:47
Руслан Абросимов
3-й период
44:31
Владислав Валенцов
55:27
Борна Рендулич
59:24
Владислав Цицюра
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Северсталь
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит