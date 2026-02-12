Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Латвия
1
:
США
2
Все коэффициенты
П1
51.00
X
14.00
П2
1.07
Хоккей. Мужчины
2-й период
Германия
3
:
Дания
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
28.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.87
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

ЦСКА продлил серию побед в КХЛ до семи матчей, обыграв «Спартак»

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт».

Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Бучельников (3-я минута), Максим Соркин (6).

Вратарь ЦСКА Александр Самонов впервые в текущем сезоне не пропустил ни одного гола в матче. ЦСКА в третий раз подряд в текущем сезоне обыграл «Спартак». Первые две встречи остались за красно-белыми.

ЦСКА продлил победную серию до семи матчей. Армейцы после 55 игр набрали 68 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение подряд. Красно-белые набрали 62 очка в 54 встречах и располагаются на 6-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче ЦСКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Шанхай Дрэгонс», «Спартак» примет минское «Динамо». Обе встречи пройдут 15 февраля.

Спартак
0:2
0:2, 0:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
12.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10013 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Игорь Никитин
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-57:41)
Александр Самонов
1-й период
02:03
Дмитрий Бучельников
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
04:25
Игнат Коротких
05:43
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
19:04
Денис Зернов
3-й период
45:21
Павел Порядин
45:50
Дмитрий Бучельников
53:37
Николай Коваленко
55:44
Никита Охотюк
Статистика
Спартак
ЦСКА
Штрафное время
4
11
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит