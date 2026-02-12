ЦСКА продлил серию побед в КХЛ до семи матчей, обыграв «Спартак»

Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Бучельников (3-я минута), Максим Соркин (6).
Вратарь ЦСКА Александр Самонов впервые в текущем сезоне не пропустил ни одного гола в матче. ЦСКА в третий раз подряд в текущем сезоне обыграл «Спартак». Первые две встречи остались за красно-белыми.
ЦСКА продлил победную серию до семи матчей. Армейцы после 55 игр набрали 68 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение подряд. Красно-белые набрали 62 очка в 54 встречах и располагаются на 6-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче ЦСКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Шанхай Дрэгонс», «Спартак» примет минское «Динамо». Обе встречи пройдут 15 февраля.
Алексей Жамнов
Игорь Никитин
Александр Георгиев
(00:00-57:41)
Александр Самонов
02:03
Дмитрий Бучельников
(Прохор Полтапов, Никита Охотюк)
04:25
Игнат Коротких
05:43
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
19:04
Денис Зернов
45:21
Павел Порядин
45:50
Дмитрий Бучельников
53:37
Николай Коваленко
55:44
Никита Охотюк
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит