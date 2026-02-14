«Лада» первой потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

В субботу команда на выезде со счетом 3:5 уступила казахстанскому «Барысу». После 57 игр команда набрала 39 очков и уже не обгонит идущий восьмым в турнирной таблице Западной конференции петербургский СКА, имеющий 62 очка после 54 игр. В регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. «Лада» стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф КХЛ в текущем сезоне.