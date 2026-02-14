Ричмонд
«Лада» первой потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

В субботу команда уступила казахстанскому «Барысу».

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 14 февраля. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» потеряла шансы на выход в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В субботу команда на выезде со счетом 3:5 уступила казахстанскому «Барысу». После 57 игр команда набрала 39 очков и уже не обгонит идущий восьмым в турнирной таблице Западной конференции петербургский СКА, имеющий 62 очка после 54 игр. В регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. «Лада» стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф КХЛ в текущем сезоне.

«Барыс» занимает десятое место на Востоке с 44 очками после 57 матчей. В следующем матче команда примет магнитогорский «Металлург» 17 февраля, «Лада» в этот же день примет московский ЦСКА.

Барыс
5:3
3:1, 0:1, 2:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
14.02.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Михаил Кравец
Павел Десятков
Вратари
Никита Бояркин
Иван Бочаров
(00:00-58:33)
Иван Бочаров
(58:47-59:11)
1-й период
01:23
Андрей Чивилев
03:14
Владислав Семин
05:39
Иан Маккошен
(Алихан Асетов, Кирилл Панюков)
08:04
Кирилл Панюков
10:01
Дмитрий Кугрышев
12:48
Кирилл Панюков
13:07
Арсен Таймазов
14:35
Семен Симонов
(Алихан Омирбеков, Динмухамед Кайыржан)
17:21
Алекс Коттон
2-й период
21:40
Андрей Чивилев
27:48
Максим Белоусов
33:05
Джейк Мэсси
33:05
Андрей Чивилев
34:17
Александр Лукин
35:11
Александр Лукин
3-й период
45:37
Райлли Уолш
(Динмухамед Кайыржан)
48:05
Иан Маккошен
48:32
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Джейк Мэсси)
49:51
Тайлер Граовац
(Андрей Чивилев, Алекс Коттон)
Статистика
Барыс
Лада
Штрафное время
6
16
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит