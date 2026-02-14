Ричмонд
«Барыс» сотворил камбэк и одержал победу в домашнем матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский «Барыс» на своём льду одержал победу над тольяттинской «Ладой» со счётом 5:3, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Ход матча

Первый период прошёл в высоком темпе и подарил сразу четыре шайбы. Счёт на 2-й минуте открыл нападающий «Лады» Андрей Чивилев. Однако хозяева быстро перехватили инициативу:

  • на 6-й минуте отличился защитник Иан Маккошен,
  • на 13-й — нападающий Кирилл Панюков,
  • на 15-й минуте в большинстве шайбу забросил Семён Симонов.

После стартовой двадцатиминутки «Барыс» вёл — 3:1.

Во втором периоде тольяттинцы сократили отставание: на 15-й минуте гол забил защитник Александр Лукин — 3:2.

В третьем периоде астанинцы снова прибавили в атаке.

  • На 6-й минуте отличился защитник Райли Уолш,
  • на 9-й — в меньшинстве забросил нападающий Тайс Томпсон, сделав счёт 5:2.

«Лада» ответила шайбой в большинстве на 10-й минуте — гол на счету Тайлера Граовака, но на большее гостей не хватило — 5:3 в пользу «Барыса».

Турнирное положение

После этой победы «Барыс» набрал 44 очка и поднялся на 10-е место Восточной конференции КХЛ. «Лада», имея 39 баллов, располагается на 10-й позиции Запада.

Барыс
5:3
3:1, 0:1, 2:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
14.02.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Михаил Кравец
Павел Десятков
Вратари
Никита Бояркин
Иван Бочаров
(00:00-58:33)
Иван Бочаров
(58:47-59:11)
1-й период
01:23
Андрей Чивилев
03:14
Владислав Семин
05:39
Иан Маккошен
(Алихан Асетов, Кирилл Панюков)
08:04
Кирилл Панюков
10:01
Дмитрий Кугрышев
12:48
Кирилл Панюков
13:07
Арсен Таймазов
14:35
Семен Симонов
(Алихан Омирбеков, Динмухамед Кайыржан)
17:21
Алекс Коттон
2-й период
21:40
Андрей Чивилев
27:48
Максим Белоусов
33:05
Джейк Мэсси
33:05
Андрей Чивилев
34:17
Александр Лукин
35:11
Александр Лукин
3-й период
45:37
Райлли Уолш
(Динмухамед Кайыржан)
48:05
Иан Маккошен
48:32
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Джейк Мэсси)
49:51
Тайлер Граовац
(Андрей Чивилев, Алекс Коттон)
Статистика
Барыс
Лада
Штрафное время
6
16
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит