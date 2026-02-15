Разин шуткой объяснил причину разгрома «Металлурга» от «Автомобилиста»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин пошутил на пресс-конференции, что крупное поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связано с заменой предматчевого корреспондента на «черненькую девочку».
«Металлург» в воскресенье проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:8. Это поражение стало для «Магнитки» вторым самым крупным в чемпионатах России.
«Бывают такие игры. Если посмотреть статистику, да и матч, и счет. Должна быть в обратную сторону вся статистика. Но сегодня такой день. Я предполагаю, это все из-за того, что поменяли предматчевого корреспондента. Все время был рыжий бородатый парнишка, а тут вдруг девочку черненькую поставили, все с этого началось. Но это шутки. Опять скажу парадоксальную вещь — у нас весь сезон складывается ровно, за исключением начала чемпионата, когда мы проиграли не в основное время», — заявил Разин на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице «Автомобилиста» в соцсети «ВКонтакте».
«А так в сезоне всегда бывают такие сложные моменты. Я ждал, когда такой момент настанет, когда надо будет из ямы выкарабкиваться. Хотя не скажу, что мы сегодня в яму попали, но просто такое тяжелое поражение надо пережить. Поэтому ничего страшного не произошло, надеюсь, команда правильно это воспримет. Тем более я не скажу, что ноги не бежали или что совсем не получалось, но из такой ситуации с достоинством надо будет выходить», — отметил специалист.
Тренер «Металлурга» отметил, что в третьем периоде его команда перебросала соперника 18−11, но не смогла забросить.
«Мы весь третий период провели в той зоне, но не забросили. В нашу зону четыре-пять раз заехали. Взять восьмой гол: мы должны были бежать в контратаку, человек отдает пас, у него ломается клюшка. И сегодня вот такие голы, начиная с первого, когда мы должны были бежать в атаку три в два, подсовываем друг другу неточную передачу, и нам тут же забивают. Бывает такой день, такая игра. Сегодня мы пять минут шесть на четыре поиграли. Все это полезно, мы боролись до конца, но счет такой — бывает. Артем Каштанов нам все время забивает, сегодня он дежурную забил», — добавил Разин.