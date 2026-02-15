Разин шуткой объяснил причину разгрома «Металлурга» от «Автомобилиста»

«Мы весь третий период провели в той зоне, но не забросили. В нашу зону четыре-пять раз заехали. Взять восьмой гол: мы должны были бежать в контратаку, человек отдает пас, у него ломается клюшка. И сегодня вот такие голы, начиная с первого, когда мы должны были бежать в атаку три в два, подсовываем друг другу неточную передачу, и нам тут же забивают. Бывает такой день, такая игра. Сегодня мы пять минут шесть на четыре поиграли. Все это полезно, мы боролись до конца, но счет такой — бывает. Артем Каштанов нам все время забивает, сегодня он дежурную забил», — добавил Разин.