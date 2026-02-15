«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и досрочно вышла в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). В составе «Северстали» шайбы забросили Руслан Абросимов (8-я минута), Николай Буренов (20) и Даниил Казулаев (29), набравший первое очко в КХЛ. У «Нефтехимика» отличился Дамир Жафяров (16).
«Северсталь» (74 очка) поднялась на вторую строчку таблицы Западной конференции, став третьим после ярославского «Локомотива» и минского «Динамо» клубом конференции, вышедшим в плей-офф. «Нефтехимик» с 59 очками занимает шестое место на Востоке.
В следующем матче «Северсталь» сыграет с петербургским СКА в гостях 18 февраля. «Нефтехимик» днем раньше встретится с ярославским «Локомотивом» на льду соперника.
Андрей Козырев
Игорь Гришин
Александр Самойлов
Филипп Долганов
01:06
Командный штраф
07:26
Руслан Абросимов
(Владислав Цицюра, Николай Буренов)
15:47
Дамир Жафяров
16:30
Матвей Надворный
19:12
Николай Буренов
(Руслан Абросимов, Данил Веряев)
28:13
Даниил Казулаев
(Илья Иванцов, Томас Грегуар)
39:24
Джозеф Душак
53:27
Данил Аймурзин
54:08
Андрей Белозеров
57:43
Булат Шафигуллин
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит