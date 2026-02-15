«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и досрочно вышла в плей-офф КХЛ

Встреча в Череповце завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). В составе «Северстали» шайбы забросили Руслан Абросимов (8-я минута), Николай Буренов (20) и Даниил Казулаев (29), набравший первое очко в КХЛ. У «Нефтехимика» отличился Дамир Жафяров (16).