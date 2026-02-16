Тренер вратарей «Магнитки» прокомментировал неудачную игру Смолина и причину отсутствия Набокова

— Сейчас, наверное, пока еще рано говорить об этом. Понятное дело, что мысли какие-то есть, они там — внутри тренерского штаба. Сейчас, наверное, все видят и у нас, и в Америке, и во всех лигах очень часто задействуют уже двух вратарей в плей-офф, потому что серии, бывает, затягиваются, играем через день. Поэтому, как сказал Андрей Владимирович, в плей-офф будем играть сильнейшим на данный момент. Забегать вперед не будем.