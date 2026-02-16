Тренер вратарей «Магнитки» прокомментировал неудачную игру Смолина и причину отсутствия Набокова

Тренер вратарей «Металлурга» Александр Судницын высказался об игре голкиперов своей команды после разгромного поражения от «Автомобилиста» (1:8).
— Почему Илья Набоков сегодня не попал в заявку?
— У Ильи ребенок родился, поехал на выписку. Не могли не отпустить. Все отлично.
— Уткин неудачно вошел в игру. Как это может сказаться на молодом вратаре?
— Да нормально все, всякое бывает. И чем раньше молодые ребята пройдут какие-то непростые ситуации, тем лучше для них. Психологически Альберт устойчивый парень, поэтому не думаю, что на нем это как-то скажется.
— Смолин сегодня допустил несколько голевых ошибок. С чем связываете неуверенную игру Александра?
— Разные бывают игры, и у каждого вратаря точно случаются такие игры, и, как правило, не одна. Наши великие вратари тоже пропускали по семь и по восемь, поэтому здесь сейчас самое главное — как можно быстрее забыть эту игру и уже готовиться к следующей. Еще раз повторюсь, у нас сегодня не получилась игра у всей команды, не только у Сашки, поэтому ничего страшного, забыли. 15 минут погрустили и уже готовимся к следующей игре.
— Уже решили, с кем пойдете в плей-офф в роли первого вратаря?
— Сейчас, наверное, пока еще рано говорить об этом. Понятное дело, что мысли какие-то есть, они там — внутри тренерского штаба. Сейчас, наверное, все видят и у нас, и в Америке, и во всех лигах очень часто задействуют уже двух вратарей в плей-офф, потому что серии, бывает, затягиваются, играем через день. Поэтому, как сказал Андрей Владимирович, в плей-офф будем играть сильнейшим на данный момент. Забегать вперед не будем.
«Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции с 87 очками после 54 игр.
Богдан Носиновский.