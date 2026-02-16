Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Тренер вратарей «Магнитки» прокомментировал неудачную игру Смолина и причину отсутствия Набокова

Тренер вратарей «Металлурга» Александр Судницын высказался об игре голкиперов своей команды после разгромного поражения от «Автомобилиста» (1:8).

Тренер вратарей «Металлурга» Александр Судницын высказался об игре голкиперов своей команды после разгромного поражения от «Автомобилиста» (1:8).

— Почему Илья Набоков сегодня не попал в заявку?

— У Ильи ребенок родился, поехал на выписку. Не могли не отпустить. Все отлично.

— Уткин неудачно вошел в игру. Как это может сказаться на молодом вратаре?

— Да нормально все, всякое бывает. И чем раньше молодые ребята пройдут какие-то непростые ситуации, тем лучше для них. Психологически Альберт устойчивый парень, поэтому не думаю, что на нем это как-то скажется.

— Смолин сегодня допустил несколько голевых ошибок. С чем связываете неуверенную игру Александра?

— Разные бывают игры, и у каждого вратаря точно случаются такие игры, и, как правило, не одна. Наши великие вратари тоже пропускали по семь и по восемь, поэтому здесь сейчас самое главное — как можно быстрее забыть эту игру и уже готовиться к следующей. Еще раз повторюсь, у нас сегодня не получилась игра у всей команды, не только у Сашки, поэтому ничего страшного, забыли. 15 минут погрустили и уже готовимся к следующей игре.

— Уже решили, с кем пойдете в плей-офф в роли первого вратаря?

— Сейчас, наверное, пока еще рано говорить об этом. Понятное дело, что мысли какие-то есть, они там — внутри тренерского штаба. Сейчас, наверное, все видят и у нас, и в Америке, и во всех лигах очень часто задействуют уже двух вратарей в плей-офф, потому что серии, бывает, затягиваются, играем через день. Поэтому, как сказал Андрей Владимирович, в плей-офф будем играть сильнейшим на данный момент. Забегать вперед не будем.

«Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции с 87 очками после 54 игр.

Богдан Носиновский.