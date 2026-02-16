Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. Мужчины
завершен
США
5
:
Германия
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Дания
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Егор Яковлев — о разгроме от «Автомобилиста»: «Разин подбодрил нас в раздевалке. Сказал: “Бывает”

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал итоги матча против «Автомобилиста» в матче FONBET чемпионата КХЛ (1:8), а также рассказал об очередном фестивале «Уральской классики», соавтором проекта которого он является.

— Поделитесь впечатлениями от игры, в какой момент упустили ее нить?

— Мы дома недавно играли с ними и обыграли их с заведомым преимуществом. Это и сюда перешло. Ребята очень хорошо настроились, видно было, как они хотели исправиться за прошлый матч, и у нас, скажем так, не совсем все получалось.

— Александр Смолин сегодня допустил пару серьезных ошибок. Как неуверенность вратаря влияет на игру команды?

— Всякое бывает. Это первая игра, наверное, такая в сезоне у нас — столько голов мы пропустили и так проиграли. Нужно это пережить, пройти данный момент, сделать выводы и двигаться дальше.

— Что Андрей Владимирович сказал в раздевалке после матча?

— Подбодрил, сказал: «Бывает, необходимо сделать правильные выводы и двигаться дальше».

— Видно, что в последних матчах команда немного просела по скорости. Можно ли связывать ли это с недавними баллонами?

— Да нет, наоборот, мы уже привыкшие, это часть нашей подготовки. После баллонов дома вышли и играли здорово, и движение было хорошее, поэтому не в этом проблема.

— Расскажите немного про «Уральскую классику». В этом году вам удалось масштабировать проект на четыре города.

— Классное событие, название говорит само за себя. И в Екатеринбурге давно хотелось бы этот проект осуществить. Большое спасибо ребятам с «Автомобилиста»: и Толе Голышеву, и Никите Трямкину. И спасибо всем ребятам, которые будут участвовать в этом матче. Я считаю, это классная история, что мы даем детям такой шанс поиграть со своими кумирами. Поэтому вижу только сплошные плюсы и будем дальше продолжать масштабироваться.

«Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции с 87 очками после 54 игр.

Богдан Носиновский.