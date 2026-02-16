Егор Яковлев — о разгроме от «Автомобилиста»: «Разин подбодрил нас в раздевалке. Сказал: “Бывает”

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал итоги матча против «Автомобилиста» в матче FONBET чемпионата КХЛ (1:8), а также рассказал об очередном фестивале «Уральской классики», соавтором проекта которого он является.
— Поделитесь впечатлениями от игры, в какой момент упустили ее нить?
— Мы дома недавно играли с ними и обыграли их с заведомым преимуществом. Это и сюда перешло. Ребята очень хорошо настроились, видно было, как они хотели исправиться за прошлый матч, и у нас, скажем так, не совсем все получалось.
— Александр Смолин сегодня допустил пару серьезных ошибок. Как неуверенность вратаря влияет на игру команды?
— Всякое бывает. Это первая игра, наверное, такая в сезоне у нас — столько голов мы пропустили и так проиграли. Нужно это пережить, пройти данный момент, сделать выводы и двигаться дальше.
— Что Андрей Владимирович сказал в раздевалке после матча?
— Подбодрил, сказал: «Бывает, необходимо сделать правильные выводы и двигаться дальше».
— Видно, что в последних матчах команда немного просела по скорости. Можно ли связывать ли это с недавними баллонами?
— Да нет, наоборот, мы уже привыкшие, это часть нашей подготовки. После баллонов дома вышли и играли здорово, и движение было хорошее, поэтому не в этом проблема.
— Расскажите немного про «Уральскую классику». В этом году вам удалось масштабировать проект на четыре города.
— Классное событие, название говорит само за себя. И в Екатеринбурге давно хотелось бы этот проект осуществить. Большое спасибо ребятам с «Автомобилиста»: и Толе Голышеву, и Никите Трямкину. И спасибо всем ребятам, которые будут участвовать в этом матче. Я считаю, это классная история, что мы даем детям такой шанс поиграть со своими кумирами. Поэтому вижу только сплошные плюсы и будем дальше продолжать масштабироваться.
«Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции с 87 очками после 54 игр.
Богдан Носиновский.