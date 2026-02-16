Егор Яковлев — о разгроме от «Автомобилиста»: «Разин подбодрил нас в раздевалке. Сказал: “Бывает”

— Классное событие, название говорит само за себя. И в Екатеринбурге давно хотелось бы этот проект осуществить. Большое спасибо ребятам с «Автомобилиста»: и Толе Голышеву, и Никите Трямкину. И спасибо всем ребятам, которые будут участвовать в этом матче. Я считаю, это классная история, что мы даем детям такой шанс поиграть со своими кумирами. Поэтому вижу только сплошные плюсы и будем дальше продолжать масштабироваться.