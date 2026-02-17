Ричмонд
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с “Адмиралом” будет готов»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о восстановлении форвардов Валентина Зыкова и Джозефа Бландиси.

Источник: Спортс"

В понедельник СКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0.

— Что с Зыковым и Бландиси?

— У Вальки травма нижней части тела, пока не скажу срок. Будем идти от недели к неделе. Он начал этап восстановления. Надеюсь, через неделю-восемь дней будем знать больше.

Это большая потеря. Он играл большую роль в звене с Плотниковым и Голдобиным. Не будем форсировать. Хотим дать как можно больше времени и четко отследить восстановление.

У Джо небольшое повреждение нижней части тела. Нас беспокоило его состояние. Вчера сделали МРТ. Предполагал из-за симптомов длительную травму. К счастью, все обошлось. Думаю, что к матчу с «Адмиралом» (24 февраля) будет готов.

— Как восприняли стычки в конце?

— Когда начинаются такие вещи, стараемся больше их игнорировать. Понимаю, что эмоции зашкаливают. Хочешь провести чистый и солидный матч, хочешь выигрывать честно и проигрывать достойно. Хотелось закончить матч, чтобы не было той грязи, которая случилось. То, что Дишковский пошел заступаться, за партнера это похвально.

Когда надо дать сопернику показать, что мы не мальчики для битья — нет проблем. Но игра не должна перерастать в драку, в побоище, которое оттолкнет детей и родителей от хоккея, — сказал Ларионов.

СКА
4:0
2:0, 0:0, 2:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11883 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Виктор Козлов
Вратари
Сергей Иванов
Семен Вязовой
1-й период
02:16
Андрей Педан
(Данила Галенюк, Сергей Плотников)
15:32
Егор Зеленов
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
17:48
Александр Жаровский
2-й период
27:39
Девин Броссо
29:20
Максим Кузнецов
39:35
Дин Стюарт
3-й период
46:35
Евгений Кулик
48:41
Командный штраф
49:26
Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
51:36
Александр Жаровский
51:36
Александр Жаровский
51:36
Евгений Кулик
52:40
Марат Хайруллин
(Егор Савиков, Матвей Поляков)
55:07
Девин Броссо
56:07
Матвей Короткий
56:13
Данила Галенюк
59:39
Евгений Кулик
Статистика
СКА
Салават Юлаев
Штрафное время
4
30
Игра в большинстве
10
2
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит