Михаил Гуляев: «Сегодня “Авангард” перебросал соперника, но для успеха немного не хватило»

— В чем-то я с этим соглашусь. Но чем ближе встречи плей-офф, тем чаще каждая команда в целом будет так играть. Там нет красивых голов, почти все они забиваются с «мясом». Все бьются и борются. Как с таким соперником справляться? Можно это делать, нет ни одной команды, у которой мы не сможем выиграть. У нас команда боевая, все получится.