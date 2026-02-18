Ричмонд
Михаил Гуляев: «Сегодня “Авангард” перебросал соперника, но для успеха немного не хватило»

Защитник «ястребов» объяснил проигрыш «Ак Барсу» дома.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» дома 17 февраля сыграл против «Ак Барса» и уступил 2:5. Встречу оценил защитник нашей команды Михаил Гуляев.

— В общем-то первые два периода игра для нас складывалась неплохо. Но это такой урок, потому что в третьем нужно лучше играть в обороне и, конечно, реализовывать свои собственные моменты. Потому что мы очень много бросаем, оппонента перебросали, но этого чуть-чуть не хватило.

Возможно, по статистике много потерь, какая-то суета была в первые десять минут матча, но потом мы стабилизировали игру.

— Как можно объяснить два пропущенных гола за 37 секунд?

— Наверное, тем, что потеряли концентрацию, тут надо всегда проводить собранно смены после шайб, хоть заброшенных, хоть пропущенных. Ну, такое бывает, увы. Урок для нас. Будем исправляться.

— Система игры «Ак Барса» чем-то похожа на «Авангард»? Поэтому с ним сложнее?

— В чем-то я с этим соглашусь. Но чем ближе встречи плей-офф, тем чаще каждая команда в целом будет так играть. Там нет красивых голов, почти все они забиваются с «мясом». Все бьются и борются. Как с таким соперником справляться? Можно это делать, нет ни одной команды, у которой мы не сможем выиграть. У нас команда боевая, все получится.

Далее «Авангард» 20 февраля дома сыграет с «Сибирью».

Авангард
2:5
0:1, 2:1, 0:3
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Анвар Гатиятулин
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-54:55)
Тимур Билялов
Никита Серебряков
(57:58-58:22)
Никита Серебряков
(c 59:53)
1-й период
08:12
Игорь Мартынов
09:42
Дмитрий Яшкин
(Алексей Пустозеров, Кирилл Семенов)
10:29
Альберт Яруллин
2-й период
25:09
Михаил Котляревский
(Иван Игумнов, Игорь Мартынов)
28:26
Алексей Марченко
29:04
Альберт Яруллин
29:26
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Максим Лажуа)
30:33
Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский)
34:22
Наиль Якупов
36:23
Майкл Маклауд
3-й период
46:54
Марсель Ибрагимов
50:42
Никита Лямкин
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
51:19
Митчелл Миллер
(Григорий Денисенко, Дмитрий Яшкин)
54:55
Александр Барабанов
59:53
Григорий Денисенко
(Дмитрий Яшкин, Михаил Фисенко)
Статистика
Авангард
Ак Барс
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит