«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» благодаря шатауту Вязового обыграл «Трактор» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (13-я минута), Евгений Кузнецов (16), Девин Броссо (38, 60), Шелдон Ремпал (51) и Джек Родуолд (58). Голкипер уфимской команды Семен Вязовой отразил 24 броска, оформив второй в сезоне и седьмой в карьере шатаут в КХЛ.

«Салават Юлаев», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Трактор» с 58 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем матче «Трактор» 20 февраля примет череповецкую «Северсталь», двумя днями позднее «Салават Юлаев» дома сыграет с московским «Спартаком».

Трактор
0:6
0:2, 0:1, 0:3
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Евгений Корешков
Виктор Козлов
Вратари
Сергей Мыльников
Семен Вязовой
1-й период
01:35
Александр Рыков
04:43
Андрей Прибыльский
12:41
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов)
15:51
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
2-й период
35:38
Михал Чайковски
37:47
Девин Броссо
(Джек Родуолд, Ярослав Цулыгин)
3-й период
50:00
Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
57:35
Командный штраф
58:01
Джек Родуолд
(Дин Стюарт, Евгений Кузнецов)
58:28
Андрей Никонов
59:54
Девин Броссо
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
Статистика
Трактор
Салават Юлаев
Штрафное время
10
0
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит