«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (13-я минута), Евгений Кузнецов (16), Девин Броссо (38, 60), Шелдон Ремпал (51) и Джек Родуолд (58). Голкипер уфимской команды Семен Вязовой отразил 24 броска, оформив второй в сезоне и седьмой в карьере шатаут в КХЛ.
«Салават Юлаев», набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Трактор» с 58 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем матче «Трактор» 20 февраля примет череповецкую «Северсталь», двумя днями позднее «Салават Юлаев» дома сыграет с московским «Спартаком».
Евгений Корешков
Виктор Козлов
Сергей Мыльников
Семен Вязовой
01:35
Александр Рыков
04:43
Андрей Прибыльский
12:41
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов)
15:51
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
35:38
Михал Чайковски
37:47
Девин Броссо
(Джек Родуолд, Ярослав Цулыгин)
50:00
Шелдон Ремпал
(Девин Броссо)
57:35
Командный штраф
58:01
Джек Родуолд
(Дин Стюарт, Евгений Кузнецов)
58:28
Андрей Никонов
59:54
Девин Броссо
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит