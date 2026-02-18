«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» в матче КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (13-я минута), Евгений Кузнецов (16), Девин Броссо (38, 60), Шелдон Ремпал (51) и Джек Родуолд (58). Голкипер уфимской команды Семен Вязовой отразил 24 броска, оформив второй в сезоне и седьмой в карьере шатаут в КХЛ.