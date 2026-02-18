«Северсталь» прервала 5-матчевую победную серию СКА

У гостей голы забили Руслан Абросимов и Александр Скоренов. У хозяев отличились Николай Голдобин и Матвей Поляков.
Команда из Череповца прервала 5-матчевую победу петербуржцев.
Для «Северстали» победа стала третьей подряд. Клуб набрал 76 очков и поднялся на второе место в таблице Западной конференции.
СКА с 65 очками располагается на седьмой строчке.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Андрей Козырев
Вратари
Артемий Плешков
(00:00-58:45)
Александр Самойлов
Артемий Плешков
(c 59:45)
1-й период
07:33
Амир Нугманов
07:38
Александр Скоренов
(Янни Калдис, Михаил Ильин)
2-й период
26:36
Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
30:41
Руслан Абросимов
(Илья Рейнгардт, Владимир Грудинин)
32:08
Сергей Плотников
36:42
Руслан Абросимов
3-й период
44:03
Данил Веряев
56:02
Илья Чефанов
59:45
Матвей Поляков
(Матвей Короткий, Скотт Уилсон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Скоренов
(Северсталь)
Статистика
СКА
Северсталь
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит