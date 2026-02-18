Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
США
0
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.22
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

«Северсталь» прервала 5-матчевую победную серию СКА

«Северсталь» на выезде обыграла СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Источник: ХК "Северсталь"

У гостей голы забили Руслан Абросимов и Александр Скоренов. У хозяев отличились Николай Голдобин и Матвей Поляков.

Команда из Череповца прервала 5-матчевую победу петербуржцев.

Для «Северстали» победа стала третьей подряд. Клуб набрал 76 очков и поднялся на второе место в таблице Западной конференции.

СКА с 65 очками располагается на седьмой строчке.

СКА
2:3
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Б
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Андрей Козырев
Вратари
Артемий Плешков
(00:00-58:45)
Александр Самойлов
Артемий Плешков
(c 59:45)
1-й период
07:33
Амир Нугманов
07:38
Александр Скоренов
(Янни Калдис, Михаил Ильин)
2-й период
26:36
Николай Голдобин
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
30:41
Руслан Абросимов
(Илья Рейнгардт, Владимир Грудинин)
32:08
Сергей Плотников
36:42
Руслан Абросимов
3-й период
44:03
Данил Веряев
56:02
Илья Чефанов
59:45
Матвей Поляков
(Матвей Короткий, Скотт Уилсон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Скоренов
(Северсталь)
Статистика
СКА
Северсталь
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит