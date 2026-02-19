Новосибирская «Сибирь» уступила «Амуру» в овертайме на домашнем льду

В Новосибирске на льду «Сибирь-Арены» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сибирь» принимал хабаровский «Амур». Встреча получилась напряжённой и завершилась в овертайме — 2:1 в пользу гостей.
Счёт был открыт уже на четвёртой минуте первого периода. Защитник «Амура» Иван Мищенко точно бросил по воротам хозяев и вывел свою команду вперёд. После этого новосибирцы пытались отыграться, но долгое время шайба не шла в сетку.
Лишь в третьем периоде «Сибирь» сумела сравнять счёт. Семён Кошелев реализовал момент после передач Вячеслава Лещенко и Егора Аланова — 1:1. Игра перешла в овертайм.
Дополнительное время оказалось коротким. Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст забросил решающую шайбу и принёс хабаровчанам победу.
«Понимали, какая тяжёлая будет эта игра, немного нервозность присутствовала у ребят. Неплохой первый период был, но допустили ошибку — пропустили гол, упустили инициативу, ей завладел соперник. Всё-таки реализовали большинство, но в овертайме, к сожалению, пропустили и проиграли», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.
Следующий матч «Сибирь» проведёт 20 февраля в Омске против «Авангарда».
