Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2

Новосибирская «Сибирь» уступила «Амуру» в овертайме на домашнем льду

Игра на «Сибирь-Арене» завершилась в овертайме со счётом 1:2 — решающую шайбу гости забросили в дополнительное время.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на льду «Сибирь-Арены» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сибирь» принимал хабаровский «Амур». Встреча получилась напряжённой и завершилась в овертайме — 2:1 в пользу гостей.

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте первого периода. Защитник «Амура» Иван Мищенко точно бросил по воротам хозяев и вывел свою команду вперёд. После этого новосибирцы пытались отыграться, но долгое время шайба не шла в сетку.

Лишь в третьем периоде «Сибирь» сумела сравнять счёт. Семён Кошелев реализовал момент после передач Вячеслава Лещенко и Егора Аланова — 1:1. Игра перешла в овертайм.

Дополнительное время оказалось коротким. Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст забросил решающую шайбу и принёс хабаровчанам победу.

«Понимали, какая тяжёлая будет эта игра, немного нервозность присутствовала у ребят. Неплохой первый период был, но допустили ошибку — пропустили гол, упустили инициативу, ей завладел соперник. Всё-таки реализовали большинство, но в овертайме, к сожалению, пропустили и проиграли», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Следующий матч «Сибирь» проведёт 20 февраля в Омске против «Авангарда».

Сибирь
1:2
0:1, 0:0, 1:0
ОТ
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.02.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11515 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Александр Андриевский
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-60:37)
Максим Дорожко
(00:00-19:11)
Максим Дорожко
(19:32-60:37)
1-й период
03:06
Иван Мищенко
10:19
Виктор Антипин
10:44
Сергей Широков
10:44
Кирилл Петьков
19:32
Иван Климович
2-й период
30:56
Тэйлор Бек
3-й период
51:12
Ярослав Лихачев
52:35
Семен Кошелев
(Вячеслав Лещенко, Егор Аланов)
53:08
Вячеслав Лещенко
Овертайм
60:37
Алекс Бродхерст
(Иван Мищенко, Кирилл Петьков)
Статистика
Сибирь
Амур
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит