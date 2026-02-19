В минском «Динамо» потребовали от Квартальнова компенсацию в случае расторжения контракта

Напомним, что Квартальнов решил покинуть «Динамо» из-за увольнения его ассистента Игоря Горбенко, которое было инициировано руководством минчан. По данным «СЭ», существует вероятность, что на матч против «Локомотива», который состоится в субботу, белорусский клуб выйдет под руководством другого тренера.