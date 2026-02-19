В минском «Динамо» потребовали от Квартальнова компенсацию в случае расторжения контракта

При этом в случае ухода специалист должен будет выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта.
Напомним, что Квартальнов решил покинуть «Динамо» из-за увольнения его ассистента Игоря Горбенко, которое было инициировано руководством минчан. По данным «СЭ», существует вероятность, что на матч против «Локомотива», который состоится в субботу, белорусский клуб выйдет под руководством другого тренера.
Дмитрий Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с апреля 2023 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством дошла до второго раунда Кубка Гагарина.
Минское «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ-2025/26 с 75 очками в 57 матчах.