Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
2
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
12.50
П2
32.00
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
20.02
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.31
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
20.02
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
20.02
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

В минском «Динамо» потребовали от Квартальнова компенсацию в случае расторжения контракта

По данным «СЭ», руководство минского «Динамо» готово принять отставку главного тренера Дмитрия Квартальнова.

Источник: Спорт-Экспресс

При этом в случае ухода специалист должен будет выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Напомним, что Квартальнов решил покинуть «Динамо» из-за увольнения его ассистента Игоря Горбенко, которое было инициировано руководством минчан. По данным «СЭ», существует вероятность, что на матч против «Локомотива», который состоится в субботу, белорусский клуб выйдет под руководством другого тренера.

Дмитрий Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с апреля 2023 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством дошла до второго раунда Кубка Гагарина.

Минское «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ-2025/26 с 75 очками в 57 матчах.