Крикунов: перемены в минском «Динамо» только ухудшат игру команды

26 января Квартальнов после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ) на пресс-конференции раскритиковал менеджмент клуба за переход канадца Райана Спунера, контракт с которым был подписан в последний день трансферного окна. На следующий день портал «Чемпионат» привел заявление генерального менеджера «Динамо» Олега Антоненко, который высказал мнение, что Квартальнову надо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи (сын Квартальнова Никита является агентом). 27 января в «Динамо» сообщили, что урегулировали спор, связанный со Спунером. Ранее «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники сообщил о возможно уходе Квартального с поста главного тренера.