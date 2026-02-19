Ричмонд
Крикунов: перемены в минском «Динамо» только ухудшат игру команды

В четверг уволили помощника главного тренера команды Игоря Горбенко.

Источник: ХК "Динамо" Минск

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Изменения в минском клубе Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» могут негативно сказаться на выступлении в конце сезона. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Ранее ассистент главного тренера минского «Динамо» Игорь Горбенко сообщил, что его уволили из клуба. В последнем матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги «Динамо» дома разгромило «Спартак» со счетом 6:1.

«Тут сложно судить, мы же не знаем всего, просто так никого не увольняют, разные причины есть. Может быть, какой-то конфликт, куча вариантов может быть, — сказал Крикунов. — Я не знаю, как реагирует на это сам [главный тренер Дмитрий] Квартальнов. Тяжело что-то сказать».

«Может ли повлиять такой уход Горбенко? Осталось до конца сезона, в принципе, не так много, нужно было как-то сохранять позитивный настрой в команде. Устраивать революции некогда, может испортить. Думаю, что это не ведет к хорошему результату. Любой скандал в команде не способствует нормальному результату», — добавил Крикунов.

26 января Квартальнов после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ) на пресс-конференции раскритиковал менеджмент клуба за переход канадца Райана Спунера, контракт с которым был подписан в последний день трансферного окна. На следующий день портал «Чемпионат» привел заявление генерального менеджера «Динамо» Олега Антоненко, который высказал мнение, что Квартальнову надо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи (сын Квартальнова Никита является агентом). 27 января в «Динамо» сообщили, что урегулировали спор, связанный со Спунером. Ранее «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники сообщил о возможно уходе Квартального с поста главного тренера.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 75 очков в 57 матчах и обеспечив себе выход в плей-офф.