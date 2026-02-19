Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
20.02
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
20.02
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.38
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
20.02
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
20.02
Трактор
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.28
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Дубль Комтуа помог московскому «Динамо» обыграть «Сочи» в КХЛ

Дубль Комтуа помог московскому «Динамо» обыграть «Сочи» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Дублем отметился Максим Комтуа (4-я и 27-я минуты), шайбы также забросили Даниил Пыленков (9) и Игорь Ожиганов (55). Ассистировавший Пыленкову Дилан Сикьюра продлил свою результативную серию (4 гола + 1 передача) до четырех матчей. Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин отразил 30 бросков, оформив пятый в сезоне и девятый в карьере в КХЛ шатаут.

Нападающий «Сочи» Уильям Биттен сыграл свой 100-й матч в КХЛ. Форвард «Динамо» Никита Гусев провел 650-ю встречу в регулярных чемпионатах, а его одноклубник Антон Слепышев достиг аналогичной отметки в карьере в КХЛ.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд. Команда, набрав 68 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи» с 40 баллами располагается на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Сочи» 23 февраля примет московский ЦСКА, днем позднее «Динамо» в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».

Динамо М
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 7875 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Михайлов
Вратари
Максим Моторыгин
Павел Хомченко
1-й период
02:10
Командный штраф
03:27
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
08:55
Даниил Пыленков
(Игорь Ожиганов, Дилан Сикьюра)
09:58
Кирилл Адамчук
2-й период
26:14
Максим Комтуа
(Артем Ильенко, Марио Паталаха)
28:44
Сергей Артемьев
29:52
Тимур Хафизов
3-й период
42:38
Даниил Пыленков
42:38
Даниил Пыленков
48:09
Артем Чернов
52:40
Командный штраф
54:05
Игорь Ожиганов
(Семен Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
59:01
Джордан Уил
Статистика
Динамо М
Сочи
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит