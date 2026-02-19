Дубль Комтуа помог московскому «Динамо» обыграть «Сочи» в КХЛ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Дублем отметился Максим Комтуа (4-я и 27-я минуты), шайбы также забросили Даниил Пыленков (9) и Игорь Ожиганов (55). Ассистировавший Пыленкову Дилан Сикьюра продлил свою результативную серию (4 гола + 1 передача) до четырех матчей. Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин отразил 30 бросков, оформив пятый в сезоне и девятый в карьере в КХЛ шатаут.
Нападающий «Сочи» Уильям Биттен сыграл свой 100-й матч в КХЛ. Форвард «Динамо» Никита Гусев провел 650-ю встречу в регулярных чемпионатах, а его одноклубник Антон Слепышев достиг аналогичной отметки в карьере в КХЛ.
«Динамо» одержало четвертую победу подряд. Команда, набрав 68 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Сочи» с 40 баллами располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Сочи» 23 февраля примет московский ЦСКА, днем позднее «Динамо» в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».
Вячеслав Козлов
Дмитрий Михайлов
Максим Моторыгин
Павел Хомченко
02:10
Командный штраф
03:27
Максим Комтуа
(Даниил Пыленков, Никита Гусев)
08:55
Даниил Пыленков
(Игорь Ожиганов, Дилан Сикьюра)
09:58
Кирилл Адамчук
26:14
Максим Комтуа
(Артем Ильенко, Марио Паталаха)
28:44
Сергей Артемьев
29:52
Тимур Хафизов
42:38
Даниил Пыленков
42:38
Даниил Пыленков
48:09
Артем Чернов
52:40
Командный штраф
54:05
Игорь Ожиганов
(Семен Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
59:01
Джордан Уил
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит