«Авангард» одержал волевую победу над «Сибирью»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел 600-ю игру в КХЛ. Он отметился в матче передачей и стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим минимум 60 очков за один регулярный чемпионат (21 шайба + 39 ассистов). Рекорд результативности принадлежит экс-хоккеисту магнитогорского «Металлурга» Крису Ли — 65 очков.