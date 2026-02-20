«Авангард» одержал волевую победу над «Сибирью»

Встреча, которая прошла в пятницу в Омске, завершилась после серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). У гостей шайбу забросил Энди Андреофф (39). В составе «Авангарда» отличился Максим Лажуа (59), победный буллит реализовал Эндрю Потуральски.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел 600-ю игру в КХЛ. Он отметился в матче передачей и стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим минимум 60 очков за один регулярный чемпионат (21 шайба + 39 ассистов). Рекорд результативности принадлежит экс-хоккеисту магнитогорского «Металлурга» Крису Ли — 65 очков.
«Авангард» (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (57) располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Авангард» примет хабаровский «Амур», а «Сибирь» в гостях сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Обе встречи пройдут 22 февраля.
Ги Буше
Ярослав Люзенков
Андрей Мишуров
(00:00-57:09)
Антон Красоткин
Андрей Мишуров
(c 58:03)
04:45
Михаил Орлов
17:38
Джозеф Чеккони
22:26
Командный штраф
31:44
Илья Федотов
35:27
Энди Андреофф
38:07
Энди Андреофф
(Никита Баклашев, Антон Косолапов)
42:36
Дамир Шарипзянов
43:52
Джозеф Чеккони
58:03
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин)
победный бросок: Эндрю Потуральски
(Авангард)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит