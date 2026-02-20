Ричмонд
«Авангард» одержал волевую победу над «Сибирью»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Омский «Авангард» дома одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в пятницу в Омске, завершилась после серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). У гостей шайбу забросил Энди Андреофф (39). В составе «Авангарда» отличился Максим Лажуа (59), победный буллит реализовал Эндрю Потуральски.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел 600-ю игру в КХЛ. Он отметился в матче передачей и стал вторым защитником в истории КХЛ, набравшим минимум 60 очков за один регулярный чемпионат (21 шайба + 39 ассистов). Рекорд результативности принадлежит экс-хоккеисту магнитогорского «Металлурга» Крису Ли — 65 очков.

«Авангард» (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (57) располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Авангард» примет хабаровский «Амур», а «Сибирь» в гостях сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Обе встречи пройдут 22 февраля.

Авангард
2:1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Ярослав Люзенков
Вратари
Андрей Мишуров
(00:00-57:09)
Антон Красоткин
Андрей Мишуров
(c 58:03)
1-й период
04:45
Михаил Орлов
17:38
Джозеф Чеккони
2-й период
22:26
Командный штраф
31:44
Илья Федотов
35:27
Энди Андреофф
38:07
Энди Андреофф
(Никита Баклашев, Антон Косолапов)
3-й период
42:36
Дамир Шарипзянов
43:52
Джозеф Чеккони
58:03
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Эндрю Потуральски
(Авангард)
Статистика
Авангард
Сибирь
Штрафное время
6
8
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит