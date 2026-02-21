СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Дишковский (11-я и 26-я минуты), а также отличился Рокко Гримальди (50).
СКА сравнял счет в очных противостояниях с ЦСКА в текущем сезоне — 2−2. 21-летний вратарь петербургского клуба Сергей Иванов отразил 29 бросков и оформил третий шатаут в сезоне, который стал для него также вторым сухим матчем подряд.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов не присутствовал на матче. Ранее в пресс-службе клуба заявили, что он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства. СМИ сообщали, что специалист пропустит матч из-за поездки в Италию для просмотра финального матча хоккейного олимпийского турнира.
ЦСКА проиграл второй матч подряд и располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками. СКА, набрав 67 очков, идет на седьмой позиции. В следующем матче ЦСКА 23 февраля на выезде сыграет против «Сочи», СКА днем позднее примет владивостокский «Адмирал».
В другом матче нижегородское «Торпедо» на своем льду в серии буллитов победило казанский «Ак Барс» (3:2).
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Сергей Иванов
Александр Самонов
02:21
Семен Демидов
10:02
Данила Галенюк
10:21
Никита Дишковский
(Михаил Воробьев, Сергей Сапего)
23:06
Джереми Рой
25:02
Сергей Плотников
25:31
Никита Дишковский
37:05
Сергей Сапего
39:29
Николай Коваленко
47:42
Дмитрий Саморуков
49:49
Рокко Гримальди
50:09
Владислав Еременко
50:09
Владислав Еременко
55:22
Павел Карнаухов
55:22
Павел Карнаухов
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит