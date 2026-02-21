СКА без Ларионова всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ

СКА сравнял счет в очных противостояниях с ЦСКА в текущем сезоне — 2−2. 21-летний вратарь петербургского клуба Сергей Иванов отразил 29 бросков и оформил третий шатаут в сезоне, который стал для него также вторым сухим матчем подряд.