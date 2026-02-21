Хоккеиста «Спартака» Морозова дисквалифицировали на три игры

В сентябре «Спартак» сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе Морозова был выявлен кокаин. Нападающий 16 сентября был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца. В том же месяце его включили в обновленный пул допинг-тестирования РУСАДА, после чего форвард 13 ноября вернулся в расположение «красно-белых».