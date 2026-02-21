Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Словакия
0
:
Финляндия
0
Все коэффициенты
П1
5.58
X
4.95
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
22.02
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
22.02
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Хоккеиста «Спартака» Морозова дисквалифицировали на три игры

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Иван Морозов дисквалифицирован на три игры и подвергнут денежному штрафу за грубый фол в матче против нижнекамского «Нефтехимика», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в пятницу в Нижнекамске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 17-й минуте третьего периода Морозов в средней зоне подъехал к нападающему Булату Шафигуллину и толкнул его клюшкой в лицо, после чего игрок «Нефтехимика» упал на лед, а Морозов был удален до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Спартака” Ивана Морозова по п. 1.10.2 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

Морозову 25 лет. В текущем сезоне нападающий провел 36 игр, в которых набрал 24 очка (9 голов + 15 передач).

В сентябре «Спартак» сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе Морозова был выявлен кокаин. Нападающий 16 сентября был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца. В том же месяце его включили в обновленный пул допинг-тестирования РУСАДА, после чего форвард 13 ноября вернулся в расположение «красно-белых».

Нефтехимик
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4242 зрителя
Главные тренеры
Игорь Гришин
Александр Барков
Вратари
Филипп Долганов
Артем Загидулин
1-й период
18:24
Булат Шафигуллин
(Тимур Хайруллин, Александр Дергачев)
2-й период
23:20
Иван Морозов
27:42
Андрей Белозеров
27:42
Роман Бычков
39:58
Булат Шафигуллин
39:58
Даниил Орлов
3-й период
42:52
Булат Шафигуллин
(Никита Хлыстов, Григорий Селезнев)
45:26
Никита Холодилин
56:05
Иван Морозов
56:05
Иван Морозов
Статистика
Нефтехимик
Спартак
Штрафное время
4
33
Игра в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит