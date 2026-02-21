Хоккеиста «Спартака» Морозова дисквалифицировали на три игры

Встреча прошла в пятницу в Нижнекамске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. На 17-й минуте третьего периода Морозов в средней зоне подъехал к нападающему Булату Шафигуллину и толкнул его клюшкой в лицо, после чего игрок «Нефтехимика» упал на лед, а Морозов был удален до конца матча.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Спартака” Ивана Морозова по п. 1.10.2 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.
Морозову 25 лет. В текущем сезоне нападающий провел 36 игр, в которых набрал 24 очка (9 голов + 15 передач).
В сентябре «Спартак» сообщил о получении официального уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе Морозова был выявлен кокаин. Нападающий 16 сентября был временно отстранен от тренировок и участия в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца. В том же месяце его включили в обновленный пул допинг-тестирования РУСАДА, после чего форвард 13 ноября вернулся в расположение «красно-белых».
Игорь Гришин
Александр Барков
Филипп Долганов
Артем Загидулин
18:24
Булат Шафигуллин
(Тимур Хайруллин, Александр Дергачев)
23:20
Иван Морозов
27:42
Андрей Белозеров
27:42
Роман Бычков
39:58
Булат Шафигуллин
39:58
Даниил Орлов
42:52
Булат Шафигуллин
(Никита Хлыстов, Григорий Селезнев)
45:26
Никита Холодилин
56:05
Иван Морозов
56:05
Иван Морозов
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит