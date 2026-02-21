Хоккеиста СКА увезли со льда на носилках после толчка от капитана ЦСКА

Коледова на 16-й минуте третьего периода толкнул в спину у борта капитан ЦСКА Павел Карнаухов. Карнаухова удалили до конца встречи.
Коледову несколько минут оказывали помощь медики, покидая площадку, хоккеист показал трибунам большой палец.
СКА одержал победу со счетом 3:0.
После матча тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не считает нарушение Карнаухова намеренным, и пожелал здоровья Коледову.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
21.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12262 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Сергей Иванов
Александр Самонов
1-й период
02:21
Семен Демидов
10:02
Данила Галенюк
10:21
Никита Дишковский
(Михаил Воробьев, Сергей Сапего)
2-й период
23:06
Джереми Рой
25:02
Сергей Плотников
25:31
Никита Дишковский
37:05
Сергей Сапего
39:29
Николай Коваленко
3-й период
47:42
Дмитрий Саморуков
49:49
Рокко Гримальди
50:09
Владислав Еременко
50:09
Владислав Еременко
55:22
Павел Карнаухов
55:22
Павел Карнаухов
Статистика
СКА
ЦСКА
Штрафное время
8
35
Игра в большинстве
6
4
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит