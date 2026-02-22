Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
0
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.99
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
не начался
Канада
:
США
П1
X
П2

Игрок ЦСКА Холлоуэлл: матч со СКА важен для нас, мы должны быть на высоте

Защитник московского клуба ЦСКА Мак Холлоуэлл высказался о поражении от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Metaratings.ru

Защитник московского клуба ЦСКА Мак Холлоуэлл высказался о поражении от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась 21 февраля и завершилась победой СКА со счётом 3:0.

"Получился непростой матч, мы сами виноваты в пропущенных голах. Играли в большинстве, но допустили ошибки, которыми соперник дважды воспользовался. К сожалению, мы ничего не смогли ответить на эти голы, поэтому проиграли, хотя играли не хуже.

Матчи против СКА всегда особенные. В этих играх очень много энергии, которая ощущалась даже на разминке. Для ЦСКА это важный матч, в таких играх мы должны быть на высоте, но в этот раз мы не смогли победить", — сказал Холлоуэлл Metaratings.ru.

После 58 матчей ЦСКА набрал 70 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА расположился на седьмой позиции с 67 баллами в активе.