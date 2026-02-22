Игрок ЦСКА Холлоуэлл: матч со СКА важен для нас, мы должны быть на высоте

Защитник московского клуба ЦСКА Мак Холлоуэлл высказался о поражении от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча состоялась 21 февраля и завершилась победой СКА со счётом 3:0.
"Получился непростой матч, мы сами виноваты в пропущенных голах. Играли в большинстве, но допустили ошибки, которыми соперник дважды воспользовался. К сожалению, мы ничего не смогли ответить на эти голы, поэтому проиграли, хотя играли не хуже.
Матчи против СКА всегда особенные. В этих играх очень много энергии, которая ощущалась даже на разминке. Для ЦСКА это важный матч, в таких играх мы должны быть на высоте, но в этот раз мы не смогли победить", — сказал Холлоуэлл Metaratings.ru.
После 58 матчей ЦСКА набрал 70 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА расположился на седьмой позиции с 67 баллами в активе.