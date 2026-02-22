Игрок ЦСКА Холлоуэлл: матч со СКА важен для нас, мы должны быть на высоте

Матчи против СКА всегда особенные. В этих играх очень много энергии, которая ощущалась даже на разминке. Для ЦСКА это важный матч, в таких играх мы должны быть на высоте, но в этот раз мы не смогли победить", — сказал Холлоуэлл Metaratings.ru.