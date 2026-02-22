Гримальди о поездке Ларионова: не моё дело реагировать на такое решение тренера

Нападающий СКА Рокко Гримальди ответил на вопрос об отсутствии главного тренера «армейцев с Невы» Игоря Ларионова на скамейке во время матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против ЦСКА.
Ранее «СЭ» сообщил, что специалист отправился в Италию для просмотра решающих матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх.
СКА подтвердил, что Ларионова не будет на игре из-за «важных хоккейных дел по поручению руководства». Встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 3:0.
«Не думаю, что моё дело — как-то реагировать на такое решение главного тренера. С ЦСКА главным был Бабенко, но все наши тренеры работают одинаково, в этом матче был целый комитет тренеров. От них, как и от нас, была командная работа», — сказал Гримальди Metaratings.ru.
После 57 матчей СКА набрал 67 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.