Гримальди о поездке Ларионова: не моё дело реагировать на такое решение тренера

Нападающий СКА Рокко Гримальди ответил на вопрос об отсутствии главного тренера «армейцев с Невы» Игоря Ларионова на скамейке во время матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против ЦСКА.

Нападающий СКА Рокко Гримальди ответил на вопрос об отсутствии главного тренера «армейцев с Невы» Игоря Ларионова на скамейке во время матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против ЦСКА.

Ранее «СЭ» сообщил, что специалист отправился в Италию для просмотра решающих матчей хоккейного турнира на Олимпийских играх.

СКА подтвердил, что Ларионова не будет на игре из-за «важных хоккейных дел по поручению руководства». Встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 3:0.

«Не думаю, что моё дело — как-то реагировать на такое решение главного тренера. С ЦСКА главным был Бабенко, но все наши тренеры работают одинаково, в этом матче был целый комитет тренеров. От них, как и от нас, была командная работа», — сказал Гримальди Metaratings.ru.

После 57 матчей СКА набрал 67 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.