«Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ

ЦСКА и «Автомобилист» гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл китайский клуб «Шанхайские драконы» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечив тем самым себе и московскому ЦСКА попадание в плей-офф.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). В составе победителей отличились Даниэль Спронг (33-я минута), Брукс Мэйсек (38), Максим Денежкин (40) и Анатолий Голышев (60). Гол гостей на счету Спенсера Фу (23).

Екатеринбургская команда обеспечила себе участие в плей-офф. «Автомобилист» (70 очков) занимает четвертое место на Востоке и уже не опустится ниже восьмой строчки. Кроме того, благодаря результату матча ЦСКА также гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, московская команда с 70 очками идет пятой в таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» (51 очко) занимают девятое место.

В следующем матче китайская команда 27 февраля на выезде встретится с ЦСКА, а екатеринбуржцы 24 февраля дома сыграют с омским «Авангардом».

В другом матче магнитогорский «Металлург» в овертайме обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3.

Автомобилист
4:1
0:0, 3:1, 1:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10601 зритель
Главные тренеры
Николай Заварухин
Митч Лав
Вратари
Владимир Галкин
Андрей Тихомиров
(00:00-57:31)
Андрей Тихомиров
(57:44-58:02)
Андрей Тихомиров
(c 59:13)
1-й период
00:55
Даниэль Спронг
2-й период
20:41
Ярослав Бусыгин
22:39
Спенсер Фу
(Нэйт Сукезе, Адам Кленденинг)
24:14
Юрий Паутов
25:43
Джесси Блэкер
25:43
Трой Джозефс
26:01
Ник Меркли
32:59
Даниэль Спронг
37:19
Брукс Мэйсек
(Даниэль Спронг)
38:35
Роман Горбунов
38:45
Борна Рендулич
39:22
Максим Денежкин
(Семен Кизимов, Никита Трямкин)
3-й период
59:13
Анатолий Голышев
Статистика
Автомобилист
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
10
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит