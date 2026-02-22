«Автомобилист» и ЦСКА вышли в плей-офф КХЛ

Екатеринбургская команда обеспечила себе участие в плей-офф. «Автомобилист» (70 очков) занимает четвертое место на Востоке и уже не опустится ниже восьмой строчки. Кроме того, благодаря результату матча ЦСКА также гарантировал себе участие в Кубке Гагарина, московская команда с 70 очками идет пятой в таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы» (51 очко) занимают девятое место.