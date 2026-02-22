Ричмонд
Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ

Павел Карнаухов наказан за то, что толкнул на борт игрока СКА Павла Коледова.

Форвард московского ЦСКА Павел Карнаухов дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Накануне в игре против СКА (0:3) на 16-й минуте третьего периода Карнаухов толкнул защитника СКА Павла Коледова в спину клюшкой около борта и получил матч-штраф. Коледов смог покинуть лед только на носилках.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п. 1.11.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков.