Начало матча КХЛ «Сочи» — ЦСКА отложили из-за угрозы атаки БПЛА

Начало игры было запланировано на 17:00 мск.

Источник: Freepik

КРАСНОДАР, 23 февраля. /ТАСС/. Начало матча регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и московским ЦСКА отложено из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает телеканал КХЛ ТВ.

Встреча должна пройти в Сочи. Начало игры было запланировано на 17:00 мск.

Ранее в Telegram-канале Росавиации сообщалось, что в городе введены ограничения на прием воздушных судов. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, раскатка хоккеистов перед матчем еще не начиналась, ожидается решение службы безопасности арены.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, старт матча был перенесен в связи с авиационной опасностью. Ориентировочное начало матча — 18:00 мск.

Сочи
0:0
0:0, 0:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
23.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Игорь Никитин
Вратари
Павел Хомченко
Дмитрий Гамзин
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
