Гол и пас Энэса помогли минскому «Динамо» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:3 (0:1, 4:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (24-я минута), Алекс Лимож (33), Илья Усов (34) и Сэм Энэс (38). У «Торпедо» отличились Максим Летунов (15), Тимур Муханов (26) и Василий Атанасов (37).
Энэс, также отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории команды в КХЛ, набрав 179 очков и опередив Джеффа Плэтта (177). Энэс (5 голов + 11 передач) и Лимож (4+8) продлили свои результативные серии до семи матчей в КХЛ, их одноклубник Ксавье Уэлле (3+2) набрал очки в пятой встрече подряд.
Нападающий «Торпедо» Андрей Белевич сыграл свой 400-й матч в карьере в КХЛ.
«Динамо», набрав 78 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, где «Торпедо» с 74 баллами занимает четвертую строчку.
В следующем матче «Динамо» 25 февраля сыграет в гостях с «Сочи», двумя днями позднее «Торпедо» на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».
Алексей Исаков
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Шугаев
Василий Демченко
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит