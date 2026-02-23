Гол и пас Энэса помогли минскому «Динамо» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

Энэс, также отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории команды в КХЛ, набрав 179 очков и опередив Джеффа Плэтта (177). Энэс (5 голов + 11 передач) и Лимож (4+8) продлили свои результативные серии до семи матчей в КХЛ, их одноклубник Ксавье Уэлле (3+2) набрал очки в пятой встрече подряд.