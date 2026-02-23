Вашингтон
Гол и пас Энэса помогли минскому «Динамо» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Минское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:3 (0:1, 4:2, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков (24-я минута), Алекс Лимож (33), Илья Усов (34) и Сэм Энэс (38). У «Торпедо» отличились Максим Летунов (15), Тимур Муханов (26) и Василий Атанасов (37).

Энэс, также отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории команды в КХЛ, набрав 179 очков и опередив Джеффа Плэтта (177). Энэс (5 голов + 11 передач) и Лимож (4+8) продлили свои результативные серии до семи матчей в КХЛ, их одноклубник Ксавье Уэлле (3+2) набрал очки в пятой встрече подряд.

Нападающий «Торпедо» Андрей Белевич сыграл свой 400-й матч в карьере в КХЛ.

«Динамо», набрав 78 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, где «Торпедо» с 74 баллами занимает четвертую строчку.

В следующем матче «Динамо» 25 февраля сыграет в гостях с «Сочи», двумя днями позднее «Торпедо» на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».

Торпедо
3:4
0:0, 0:0, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
23.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Алексей Исаков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Дмитрий Шугаев
Василий Демченко
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит