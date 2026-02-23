Прерванный из-за угрозы БПЛА матч «Сочи» с ЦСКА не доиграют в понедельник

Встреча проходила в Сочи, она была приостановлена после первого периода при счете 0:0, диктор по стадиону призвал болельщиков покинуть трибуны и проследовать в укрытие.
«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч “Сочи” — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — говорится в заявлении КХЛ.
«Сочи» в своем релизе отмечает, что все болельщики и участники игры находятся в безопасности.
Ранее КХЛ объявила о переносе времени начала матча с 17:00 в связи с авиационной опасностью. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения. По итогу встреча началась в 18:15.
Дмитрий Михайлов
Игорь Никитин
Павел Хомченко
Дмитрий Гамзин
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
