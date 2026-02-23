Вашингтон
Хоккей. КХЛ
24.02
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
24.02
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
24.02
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
24.02
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Прерванный из-за угрозы БПЛА матч «Сочи» с ЦСКА не доиграют в понедельник

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и ЦСКА окончательно остановлен и не будет доигран в понедельник, сообщается на сайте КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча проходила в Сочи, она была приостановлена после первого периода при счете 0:0, диктор по стадиону призвал болельщиков покинуть трибуны и проследовать в укрытие.

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч “Сочи” — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — говорится в заявлении КХЛ.

«Сочи» в своем релизе отмечает, что все болельщики и участники игры находятся в безопасности.

Ранее КХЛ объявила о переносе времени начала матча с 17:00 в связи с авиационной опасностью. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения. По итогу встреча началась в 18:15.

Сочи
0:0
0:0, 0:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
22.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Игорь Никитин
Вратари
Павел Хомченко
Дмитрий Гамзин
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит