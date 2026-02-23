Энас: «Минск стал для меня и моей жены вторым домом»

32-летний американский хоккеист набрал 179 очков и вышел на чистое первое место в рейтинге лучших бомбардиров минского клуба в КХЛ.
«Это была хорошая победа для нас. Когда ты обыгрываешь команду, которая дышит тебе в затылок в турнирной таблице конференции — это очень важно. “Торпедо” — команда, которая играет быстро и использует преимущество большой площадки, многие коллективы могли бы отсиживаться в обороне на их месте. Хорошо, что мы продолжали атаковать, играли настороженно и агрессивно.
Я думаю, что каждая игра очень отличается. Забавно, как складываются игры в хоккее: против более сильных команд ты играешь лучше, против более слабых — хуже. В этом сезоне «Торпедо» был для нас хорошим соперником, это хорошая победа.
Сколько рекордов еще планирую побить в этом сезоне? Если бы ситуация была неблагоприятной, я бы не оставался здесь столько лет. Думаю, Минск стал для меня и моей жены вторым домом, нам здесь очень нравится", — приводятся слова Энаса на сайте клуба.