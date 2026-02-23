Энас: «Минск стал для меня и моей жены вторым домом»

«Это была хорошая победа для нас. Когда ты обыгрываешь команду, которая дышит тебе в затылок в турнирной таблице конференции — это очень важно. “Торпедо” — команда, которая играет быстро и использует преимущество большой площадки, многие коллективы могли бы отсиживаться в обороне на их месте. Хорошо, что мы продолжали атаковать, играли настороженно и агрессивно.