Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
24.02
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
24.02
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
24.02
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
24.02
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Энас: «Минск стал для меня и моей жены вторым домом»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас подвел итоги матча чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3) и прокомментировал тот факт, что он стал лучшим бомбардиром белорусской команды в истории лиги.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

32-летний американский хоккеист набрал 179 очков и вышел на чистое первое место в рейтинге лучших бомбардиров минского клуба в КХЛ.

«Это была хорошая победа для нас. Когда ты обыгрываешь команду, которая дышит тебе в затылок в турнирной таблице конференции — это очень важно. “Торпедо” — команда, которая играет быстро и использует преимущество большой площадки, многие коллективы могли бы отсиживаться в обороне на их месте. Хорошо, что мы продолжали атаковать, играли настороженно и агрессивно.

Я думаю, что каждая игра очень отличается. Забавно, как складываются игры в хоккее: против более сильных команд ты играешь лучше, против более слабых — хуже. В этом сезоне «Торпедо» был для нас хорошим соперником, это хорошая победа.

Сколько рекордов еще планирую побить в этом сезоне? Если бы ситуация была неблагоприятной, я бы не оставался здесь столько лет. Думаю, Минск стал для меня и моей жены вторым домом, нам здесь очень нравится", — приводятся слова Энаса на сайте клуба.