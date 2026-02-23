Квартальнов: «Меня неправильно поняли, когда я прокомментировал переход Спунера»

«Не могу сказать, что сегодня была игра от ножа. Показалось, что сегодня был чуть-чуть инертный матч. Здорово, что реализовали свои шансы и третий период довели до победы. Сегодня была важная игра, но я не увидел в ней нерва. Понимали, что в “Торпедо” есть быстрые хоккеисты и мы пропустили пару быстрых контратак. Предупреждали, что на синей линии нельзя так играть. Тем более, когда только забили гол. Не надо давать жизни сопернику.
Согласен, что при равном количестве моментов, исход матча решило более высокое мастерство наших хоккеистов. Поднять вверх шайбу и попасть в верхний угол с неудобной руки — это мастерство ребят. Они могут это исполнить.
Меня неправильно поняли, когда я прокомментировал переход Райана Спунера. Он мастер, который может играть с шайбой и видит поле. Его надо было только чуть-чуть подготовить функционально, вот и все", — приводятся слова Квартальнова на сайте лиги.
В конце января «Динамо» подписало Спунера, однако это вызвало вопросы у Квартальнова. Он заявил, что не знает, что Спунер будет делать в команде. В ответ на это генменеджер клуба Олег Антоненко намекнул, что Квартальнов использует служебное положение в личных интересах.