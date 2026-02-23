Квартальнов: «Меня неправильно поняли, когда я прокомментировал переход Спунера»

«Не могу сказать, что сегодня была игра от ножа. Показалось, что сегодня был чуть-чуть инертный матч. Здорово, что реализовали свои шансы и третий период довели до победы. Сегодня была важная игра, но я не увидел в ней нерва. Понимали, что в “Торпедо” есть быстрые хоккеисты и мы пропустили пару быстрых контратак. Предупреждали, что на синей линии нельзя так играть. Тем более, когда только забили гол. Не надо давать жизни сопернику.