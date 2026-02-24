Минское «Динамо» после матча с «Торпедо» не смогло вылететь из Нижнего Новгорода в Сочи

Как сообщает «Чемпионат», команда после посадки провела в самолете больше полутора часов. «Динамо» останется в Нижнем Новгороде на ночь и попробует вылететь во вторник, 24 февраля.
В понедельник матч «Сочи» — ЦСКА был отменен после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА. Игра «Сочи» — «Динамо» должна состояться в среду, 25 февраля.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
23.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Дмитрий Шугаев
(00:00-57:06)
Василий Демченко
Дмитрий Шугаев
(57:38-59:17)
1-й период
00:45
Даррен Дитц
05:05
Бобби Нарделла
14:44
Максим Летунов
(Арсений Варлаков)
15:09
Егор Соколов
2-й период
21:57
Михаил Науменков
23:56
Егор Бориков
(Вадим Мороз, Райан Спунер)
25:28
Тимур Муханов
26:35
Никита Пышкайло
32:11
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Роберт Хэмилтон)
33:32
Илья Усов
(Роберт Хэмилтон, Ксавье Уэлле)
34:29
Вадим Шипачев
36:36
Василий Атанасов
(Бобби Нарделла)
37:07
Сэм Энас
(Райан Спунер, Алекс Лимож)
3-й период
57:38
Владислав Фирстов
Статистика
Торпедо
Динамо Мн
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
