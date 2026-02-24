Ричмонд
Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи и осталось в Нижнем Новгороде

Проблемы с авиасообщением связаны с оперативной обстановкой в Сочи, где несколько раз за день сообщалось о приостановке приема и отправления самолетов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Минский клуб «Динамо» не смог вылететь в Сочи после гостевого поединка регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Торпедо» из Нижнего Новгорода, сообщают спортивные СМИ.

Накануне минчане обыграли нижегородцев со счетом 3:4 и должны были вылететь в Сочи, где у «зубров» запланировано два поединка с местной командой — 25 и 27 февраля.

Хоккеисты провели в самолете после посадки более полутора часов в ожидании разрешения на вылет, но в итоге команде пришлось покинуть борт и остаться на ночь в Нижнем Новгороде.

Следующая попытка отправиться в Сочи запланирована на сегодня. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Нижнего Новгорода, рейс белорусской авиакомпании «Белавиа», которая также занимается перелетами «зубров» на выезды, должен был вылететь 23 февраля в 22:00, но он перенесен на сегодня на 12:00.

Проблемы с авиасообщением связаны с оперативной обстановкой в Сочи. Росавиация несколько раз за день сообщала о приостановке приема и отправления самолетов в аэропорту города.

Место в турнирной таблице

Что касается места в турнирной таблице, то «Динамо» с 78 очками после 59 игр в «регулярке» занимает вторую строчку в Западной конференции. А ХК «Сочи» занимает последнее 11 место на Западе, у команды 40 баллов после 56 игр.