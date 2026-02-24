Хоккеисты минского «Динамо» вылетели в Сочи на матч КХЛ

«Сочи» принимал столичный ЦСКА в понедельник. Начало встречи в связи с авиационной опасностью было перенесено с 17:00 на 18:15 мск. После первого периода матч был остановлен при счете 0:0 из-за повторной угрозы атаки БПЛА. КХЛ сообщила, что дополнительно проинформирует о решении по доигровке матча. Также в Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.