Хоккеисты минского «Динамо» вылетели в Сочи на матч КХЛ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Хоккеисты минского «Динамо» вылетели в Сочи, где состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против одноименного местного клуба, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Встреча пройдет в среду, 25 февраля, и начнется в 19:30 мск.
«Команда вылетела в Сочи», — сообщается в Telegram-канале минчан.
«Сочи» принимал столичный ЦСКА в понедельник. Начало встречи в связи с авиационной опасностью было перенесено с 17:00 на 18:15 мск. После первого периода матч был остановлен при счете 0:0 из-за повторной угрозы атаки БПЛА. КХЛ сообщила, что дополнительно проинформирует о решении по доигровке матча. Также в Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.