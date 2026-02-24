Дубль Голышева принес «Автомобилисту» победу над «Авангардом»

У хозяев дубль оформил Анатолий Голышев, по 2 (1+1) очка набрали Брукс Мэйсек и Даниэль Спронг, еще один гол на счету Егора Черникова. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Дамир Шарипзянов.
«Авангард» с 84 очками сохраняет второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (72 очка) располагается на четвертой строчке. Обе команды уже досрочно вышли в плей-офф.
27 февраля омичи в гостях сыграют против «Металлурга», а команда из Екатеринбурга примет «Ак Барс».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена
Главные тренеры
Николай Заварухин
Ги Буше
Вратари
Владимир Галкин
Никита Серебряков
(00:00-54:52)
Никита Серебряков
(c 56:43)
1-й период
04:06
Николай Прохоркин
09:08
Егор Черников
(Кирилл Воробьев)
16:33
Даниэль Спронг
2-й период
23:47
Максим Денежкин
31:41
Анатолий Голышев
(Семен Кизимов, Стефан Да Коста)
34:37
Дамир Шарипзянов
(Кирилл Долженков, Джозеф Чеккони)
36:10
Брукс Мэйсек
(Даниэль Спронг, Никита Трямкин)
37:09
Михаил Котляревский
37:34
Джозеф Чеккони
3-й период
42:25
Юрий Паутов
43:46
Сергей Зборовский
48:45
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
56:43
Анатолий Голышев
(Семен Кизимов, Сергей Зборовский)
58:04
Командный штраф
Статистика
Автомобилист
Авангард
Штрафное время
8
8
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
