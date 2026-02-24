Дубль Голышева принес «Автомобилисту» победу над «Авангардом»

У хозяев дубль оформил Анатолий Голышев, по 2 (1+1) очка набрали Брукс Мэйсек и Даниэль Спронг, еще один гол на счету Егора Черникова. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Дамир Шарипзянов.