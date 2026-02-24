Гол Кузнецова в овертайме принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»

Во втором периоде «Салават Юлаев» забросил две шайбы — первым отличился Денис Ян, а после шайбу забросил Девин Броссо. «Сибирь» ответила шайбой Тейлора Бека на 36-й минуте матча. На 49-й минуте Семен Кошелев сравнял счет.