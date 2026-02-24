Гол Кузнецова в овертайме принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сибирью»

Встреча завершилась со счетом 3:2 (ОТ) в пользу «Салавата».
Во втором периоде «Салават Юлаев» забросил две шайбы — первым отличился Денис Ян, а после шайбу забросил Девин Броссо. «Сибирь» ответила шайбой Тейлора Бека на 36-й минуте матча. На 49-й минуте Семен Кошелев сравнял счет.
«Салават Юлаев» смог добыть победу в овертайме, гол забил Евгений Кузнецов. Кузнецов отличился в третьем матче подряд, ранее форвард забил в ворота «Спартака» и «Трактора».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7353 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Ярослав Люзенков
Вратари
Семен Вязовой
Михаил Бердин
1-й период
06:07
Девин Броссо
18:14
Егор Зайцев
2-й период
24:22
Денис Ян
(Данил Алалыкин, Алексей Василевский)
25:11
Девин Броссо
(Дин Стюарт, Григорий Панин)
35:29
Тэйлор Бек
39:14
Михаил Бердин
39:44
Михаил Орлов
3-й период
44:39
Александр Жаровский
45:03
Егор Аланов
48:39
Семен Кошелев
59:02
Шелдон Ремпал
59:02
Сергей Широков
59:37
Егор Зайцев
Овертайм
61:44
Евгений Кузнецов
(Джек Родуолд, Дин Стюарт)
Статистика
Салават Юлаев
Сибирь
Штрафное время
6
12
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит