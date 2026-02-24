Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
25.02
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Бывший тренер минского «Динамо» Горбенко о возможном уходе Квартальнова: «Есть какие-то личные обиды, амбиции, но есть команда»

Бывший тренер минского «Динамо» Игорь Горбенко ответил на вопрос о возможном уходе Дмитрия Квартальнова из клуба.

Источник: ТАСС

По информации «СЭ», Квартальнов был готов покинуть команду после решения об увольнении Горбенко, однако специалист остался на своем посту.

«Об этом он сам расскажет, если захочет. Мы работали вместе, делали одно дело, честно и с открытым сердцем, вот и все. Квартальнов собирался покинуть “Динамо” из-за моего ухода? Есть же команда, надо тоже думать. Есть какие-то свои личные обиды, амбиции, но есть команда», — приводит Odds.ru слова Горбенко.

Горбенко работал в тренерском штабе «Динамо» с декабря 2024 года. Он был уволен из команды 20 февраля 2026 года.