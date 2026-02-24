Бывший тренер минского «Динамо» Горбенко о возможном уходе Квартальнова: «Есть какие-то личные обиды, амбиции, но есть команда»

По информации «СЭ», Квартальнов был готов покинуть команду после решения об увольнении Горбенко, однако специалист остался на своем посту.
«Об этом он сам расскажет, если захочет. Мы работали вместе, делали одно дело, честно и с открытым сердцем, вот и все. Квартальнов собирался покинуть “Динамо” из-за моего ухода? Есть же команда, надо тоже думать. Есть какие-то свои личные обиды, амбиции, но есть команда», — приводит Odds.ru слова Горбенко.
Горбенко работал в тренерском штабе «Динамо» с декабря 2024 года. Он был уволен из команды 20 февраля 2026 года.