«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла во вторник в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (5-я минута), Даниил Мисюль (37) и Максим Шалунов (59). Гол гостей на счету Никиты Гусева (24).
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд и с 85 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (68 баллов), прервавшее четырехматчевую победную серию, идет на седьмой позиции на Западе.
В следующем матче москвичи и ярославцы на выезде сыграют с петербургским СКА 26 и 28 февраля соответственно.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7736 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Вячеслав Козлов
Вратари
Даниил Исаев
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:50)
1-й период
00:28
Антон Слепышев
03:40
Даниил Прохоров
04:27
Рушан Рафиков
(Андрей Сергеев, Егор Сурин)
2-й период
23:38
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
24:01
Алексей Береглазов
36:37
Даниил Мисюль
3-й период
47:00
Максим Комтуа
49:19
Иван Зинченко
58:59
Максим Шалунов
(Никита Черепанов)
Статистика
Локомотив
Динамо М
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит