«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла во вторник в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (5-я минута), Даниил Мисюль (37) и Максим Шалунов (59). Гол гостей на счету Никиты Гусева (24).