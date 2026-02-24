Ричмонд
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла во вторник в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (5-я минута), Даниил Мисюль (37) и Максим Шалунов (59). Гол гостей на счету Никиты Гусева (24).

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд и с 85 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (68 баллов), прервавшее четырехматчевую победную серию, идет на седьмой позиции на Западе.

В следующем матче москвичи и ярославцы на выезде сыграют с петербургским СКА 26 и 28 февраля соответственно.

Локомотив
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
24.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7736 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Вячеслав Козлов
Вратари
Даниил Исаев
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:50)
1-й период
00:28
Антон Слепышев
03:40
Даниил Прохоров
04:27
Рушан Рафиков
(Андрей Сергеев, Егор Сурин)
2-й период
23:38
Никита Гусев
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
24:01
Алексей Береглазов
36:37
Даниил Мисюль
3-й период
47:00
Максим Комтуа
49:19
Иван Зинченко
58:59
Максим Шалунов
(Никита Черепанов)
Статистика
Локомотив
Динамо М
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит